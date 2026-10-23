Lexus готовит новинку для фанатов LFA: легендарный спорткар станет электрическим, но есть нюанс

Lexus продолжает разработку электрического спорткара LFA, который может поступить в производство уже в 2027 году. На новых шпионских фотографиях запечатлен прототип автомобиля в камуфляже.

Об этом сообщает издание Motor1.

Фотографии были опубликованы в Instagram-аккаунте mr.grey_4k. На них виден низкий и удлинённый спорткар с задним антикрылом. Модель использует то же шасси, что и Toyota GR GT и гоночный автомобиль GT3, но без гибридного V8 с двойным турбонаддувом.

Электрический LFA станет преемником одноимённой модели с атмосферным двигателем V10. Концепт нового спорткара Lexus представила менее года назад. Серийная версия также получит электрическую силовую установку, однако производитель планирует имитировать звук бензинового двигателя.

Lexus LFA Фото: Instagram / Mr.Grey_4k

По данным Motor1, Lexus может оснастить автомобиль системой имитации последовательного переключения передач. Согласно недавно поданной патентной заявке, система сможет на мгновение снижать крутящий момент электродвигателя до нуля, а затем восстанавливать его, имитируя повторное сцепление под нагрузкой. Управление будет осуществляться с помощью программного обеспечения.

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Водители также смогут настраивать интенсивность переключения передач. Концепт LFA уже был оснащён подрулевыми лепестками и ручным режимом переключения.

Lexus LFA Фото: Instagram / Mr.Grey_4k

Технические характеристики серийной модели Lexus пока не раскрываются. По габаритам концепт превосходит оригинальную серийную модель LFA: его длина составляет около 471,4 см, ширина — 204 см, а высота — 119,4 см.

Производство электромобиля LFA планируется начать в следующем году. Однако технические характеристики и цена автомобиля пока остаются неизвестными.

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