Lexus готовит новинку для фанатов LFA: легендарный спорткар станет электрическим, но есть нюанс
Lexus продолжает разработку электрического спорткара LFA, который может поступить в производство уже в 2027 году. На новых шпионских фотографиях запечатлен прототип автомобиля в камуфляже.
Об этом сообщает издание Motor1.
Фотографии были опубликованы в Instagram-аккаунте mr.grey_4k. На них виден низкий и удлинённый спорткар с задним антикрылом. Модель использует то же шасси, что и Toyota GR GT и гоночный автомобиль GT3, но без гибридного V8 с двойным турбонаддувом.
Электрический LFA станет преемником одноимённой модели с атмосферным двигателем V10. Концепт нового спорткара Lexus представила менее года назад. Серийная версия также получит электрическую силовую установку, однако производитель планирует имитировать звук бензинового двигателя.
По данным Motor1, Lexus может оснастить автомобиль системой имитации последовательного переключения передач. Согласно недавно поданной патентной заявке, система сможет на мгновение снижать крутящий момент электродвигателя до нуля, а затем восстанавливать его, имитируя повторное сцепление под нагрузкой. Управление будет осуществляться с помощью программного обеспечения.
Водители также смогут настраивать интенсивность переключения передач. Концепт LFA уже был оснащён подрулевыми лепестками и ручным режимом переключения.
Технические характеристики серийной модели Lexus пока не раскрываются. По габаритам концепт превосходит оригинальную серийную модель LFA: его длина составляет около 471,4 см, ширина — 204 см, а высота — 119,4 см.
Производство электромобиля LFA планируется начать в следующем году. Однако технические характеристики и цена автомобиля пока остаются неизвестными.
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