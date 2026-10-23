Lexus готує новинку для фанатів LFA: легендарний спорткар стане електричним, але є нюанс

Lexus продовжує розробку електричного спорткара LFA, який може надійти у виробництво вже у 2027 році. Нові шпигунські фото показують прототип автомобіля в камуфляжі.

Про це пише видання Motor1.

Знімки опублікували в Instagram-акаунті mr.grey_4k. На них видно низький і видовжений спорткар із заднім антикрилом. Модель використовує те саме шасі, що й Toyota GR GT та гоночний автомобіль GT3, але без гібридного V8 із подвійним турбонаддувом.

Електричний LFA стане наступником однойменної моделі з атмосферним двигуном V10. Концепт нового спорткара Lexus представила менш ніж рік тому. Серійна версія також отримає електричну силову установку, однак виробник планує імітувати звук бензинового двигуна.

Lexus LFA Фото: Instagram / Mr.Grey_4k

За даними Motor1, Lexus може оснастити автомобіль системою імітації послідовного перемикання передач. Згідно з нещодавно поданою патентною заявкою, система зможе на мить знижувати крутний момент електромотора до нуля, а потім відновлювати його, імітуючи повторне зчеплення під навантаженням. Керування відбуватиметься за допомогою програмного забезпечення.

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Водії також зможуть налаштовувати інтенсивність перемикання передач. Концепт LFA вже мав підкермові пелюстки та ручний режим перемикання.

Lexus LFA Фото: Instagram / Mr.Grey_4k

Технічні характеристики серійної моделі Lexus поки не розкриває. За габаритами концепт перевершує оригінальний серійний LFA: його довжина становить близько 471,4 см, ширина — 204 см, а висота — 119,4 см.

Виробництво електричного LFA планують розпочати наступного року. Однак технічні характеристики та ціна автомобіля поки залишаються невідомими.

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