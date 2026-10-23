Cadillac выпустила Escalade за $239 тысяч: роскошный внедорожник удивил эксклюзивными деталями

Cadillac выпустила лимитированную версию Escalade-V 125th Anniversary Collector Series в честь 125-летия бренда. Внедорожник получил эксклюзивные элементы дизайна, отделку из углеродного волокна и синие акценты, а его производство будет ограничено 252 экземплярами.

Об этом сообщает издание Motor1.

Специальная серия доступна в двух цветах кузова: Midnight Stone Frost и Vibrant White Tricoat. Автомобиль оснащен уникальными 24-дюймовыми колесными дисками и проекционной подсветкой с логотипом в дверных проемах.

Среди внешних особенностей — карбоновые накладки на решетке радиатора, нижних элементах заднего бампера и корпусах зеркал. Также установлены синие тормозные суппорты и эмблемы с тёмной отделкой. Покупатели смогут выбрать VIN-код и серийный номер своего экземпляра.

Cadillac Escalade-V Фото: Cadillac

В интерьере использованы чёрная и серая отделка с контрастной прострочкой цвета Santorini Blue. Среди особенностей комплектации — эксклюзивные накладки на пороги и эмблемы, синие ремни безопасности, премиальные коврики и синий брелок для ключей.

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По словам вице-президента Cadillac по глобальным вопросам Кристиана Аквилины, специальная серия сочетает в себе наследие бренда с его подходом к созданию роскошных и мощных автомобилей.

Cadillac Escalade-V Фото: Cadillac

Под капотом установлен собранный вручную 6,2-литровый двигатель V8 LT4 с механическим нагнетателем. Он развивает 683 к. с. и 653 фунт-фут крутящего момента. Технических доработок силовой установки для специальной серии не предусмотрено.

Стоимость Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series составляет 239 тысяч долларов (примерно 9,9 млн гривен). Это на 66 805 долларов больше, чем цена стандартного Escalade-V 2027 модельного года. Заказы на лимитированную версию начали принимать 22 октября. Всего компания выпустит 252 таких автомобиля.

Cadillac Escalade-V Фото: Cadillac

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