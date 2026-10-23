Cadillac випустила Escalade за $239 тисяч: розкішний позашляховик здивував ексклюзивними деталями
Cadillac випустила лімітовану версію Escalade-V 125th Anniversary Collector Series на честь 125-річчя бренду. Позашляховик отримав ексклюзивні елементи дизайну, оздоблення карбоном і сині акценти, а його виробництво обмежать 252 екземплярами.
Про це пише видання Motor1.
Спеціальна серія доступна у двох кольорах кузова: Midnight Stone Frost і Vibrant White Tricoat. Авто оснащене унікальними 24-дюймовими колісними дисками та проєкційним підсвічуванням із логотипом у дверних отворах.
Серед зовнішніх особливостей — карбонові накладки на решітці радіатора, нижніх елементах заднього бампера та корпусах дзеркал. Також встановлені сині гальмівні супорти й емблеми з темним оздобленням. Покупці зможуть обрати VIN-код і серійний номер свого екземпляра.
В інтер'єрі використали чорне й сіре оздоблення з контрастною прострочкою Santorini Blue. Серед особливостей комплектації — ексклюзивні накладки на пороги та емблеми, сині ремені безпеки, преміальні килимки й синій брелок для ключів.
За словами глобального віцепрезидента Cadillac Крістіана Аквіліни, спеціальна серія поєднує спадщину бренду з його підходом до розкішних і продуктивних авто.
Під капотом встановлений зібраний вручну 6,2-літровий двигун V8 LT4 із механічним нагнітачем. Він розвиває 683 к. с. і 653 фунт-фути крутного моменту. Технічних доопрацювань силової установки для спеціальної серії не передбачено.
Вартість Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series становить $239 тисяч (приблизно 9,9 млн грн). Це на $66 805 більше, ніж ціна стандартного Escalade-V 2027 модельного року. Замовлення на лімітовану версію почали приймати 22 жовтня. Всього компанія випустить 252 таких авто.
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