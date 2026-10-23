Cadillac випустила Escalade за $239 тисяч: розкішний позашляховик здивував ексклюзивними деталями

Cadillac випустила лімітовану версію Escalade-V 125th Anniversary Collector Series на честь 125-річчя бренду. Позашляховик отримав ексклюзивні елементи дизайну, оздоблення карбоном і сині акценти, а його виробництво обмежать 252 екземплярами.

Про це пише видання Motor1.

Спеціальна серія доступна у двох кольорах кузова: Midnight Stone Frost і Vibrant White Tricoat. Авто оснащене унікальними 24-дюймовими колісними дисками та проєкційним підсвічуванням із логотипом у дверних отворах.

Серед зовнішніх особливостей — карбонові накладки на решітці радіатора, нижніх елементах заднього бампера та корпусах дзеркал. Також встановлені сині гальмівні супорти й емблеми з темним оздобленням. Покупці зможуть обрати VIN-код і серійний номер свого екземпляра.

Cadillac Escalade-V Фото: Cadillac

В інтер'єрі використали чорне й сіре оздоблення з контрастною прострочкою Santorini Blue. Серед особливостей комплектації — ексклюзивні накладки на пороги та емблеми, сині ремені безпеки, преміальні килимки й синій брелок для ключів.

Видео дня

За словами глобального віцепрезидента Cadillac Крістіана Аквіліни, спеціальна серія поєднує спадщину бренду з його підходом до розкішних і продуктивних авто.

Cadillac Escalade-V Фото: Cadillac

Під капотом встановлений зібраний вручну 6,2-літровий двигун V8 LT4 із механічним нагнітачем. Він розвиває 683 к. с. і 653 фунт-фути крутного моменту. Технічних доопрацювань силової установки для спеціальної серії не передбачено.

Вартість Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series становить $239 тисяч (приблизно 9,9 млн грн). Це на $66 805 більше, ніж ціна стандартного Escalade-V 2027 модельного року. Замовлення на лімітовану версію почали приймати 22 жовтня. Всього компанія випустить 252 таких авто.

Cadillac Escalade-V Фото: Cadillac

Раніше на аукціон виставили рідкісний вінтажний Cadillac, який належав відомому співаку.

Також у Києві помітили потужний позашляховик Cadillac вартістю 250 тисяч доларів.