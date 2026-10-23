В линейке появился Trail: Ford обновила Mustang Mach-E и пересмотрела цены на большинство версий

Ford представила обновленную линейку электрокроссовера Mustang Mach-E 2027 модельного года. Все версии получили батареи увеличенной ёмкости в стандартной комплектации, а для модификации Select eAWD подготовили новый пакет Trail с повышенным клиренсом и специальными настройками подвески.

Об этом сообщает издание Motor1.

Прием заказов на обновленный Ford Mustang Mach-E начался 22 октября 2026 года. Поставки версии Trail ожидаются в первом квартале 2027 года.

Версии Select и Premium получили аккумулятор с полезной ёмкостью 88 кВт·ч, а GT и Rally — 91 кВт·ч. Окончательные показатели запаса хода, согласно оценкам EPA, компания объявит ближе к началу продаж.

Цены на новый Mustang Mach-E в США, с учётом обязательного сбора за доставку в размере 2045 долларов, распределились следующим образом:

Select RWD — 42 040 долларов (примерно 1,76 млн грн), на 2200 долларов дороже, чем модель 2026 года.

Premium RWD — 45 040 долларов (примерно 1,89 млн грн), на 2350 долларов дешевле.

Select eAWD — 45 040 долларов (примерно 1,89 млн грн), на 3050 долларов дешевле.

Trail eAWD — 47 335 долларов (примерно 1,98 млн грн).

Premium eAWD — 48 040 долларов (примерно 2,02 млн грн), на 2300 долларов дешевле.

GT eAWD — 53 040 долларов (примерно 2,23 млн грн), на 2400 долларов дешевле.

Rally eAWD — 57 335 долларов (примерно 2,41 млн грн), на 2400 долларов дешевле.

Видео дня

Для полноприводных версий eAWD компания Ford также разработала новый передний приводной узел. По словам компании, он обеспечивает такую же мощность, как и предыдущий, но обходится дешевле в производстве.

Что изменилось в версии Trail

Новый пакет Trail стоит 2295 долларов и доступен исключительно для Mustang Mach-E Select eAWD. Он увеличивает дорожный просвет на 10 мм спереди и на 15 мм сзади по сравнению с базовыми версиями Select и Premium.

В комплект оснащения входят специально настроенные передние и задние амортизационные стойки и пружины, а также рулевой механизм от версии Rally. Кроссовер получил 19-дюймовые колесные диски темно-серого цвета и шины Michelin CrossClimate 2 размером 235/55 R19.

Ford Mustang Mach-E Trail 2027 Фото: Ford

Внешне Trail отличается оригинальными графическими элементами на боковых частях кузова, нижней частью переднего бампера цвета Carbon Black и логотипом Mach-E Trail на центральном подлокотнике.

Для сравнения: в версии Rally дорожный просвет увеличен на 10 мм спереди и на 20 мм сзади, тогда как у GT клиренс на 10 мм меньше с обеих сторон по сравнению с базовыми настройками.

Оборудование и выход на рынок

Система Pro Power Onboard мощностью 400 Вт с напряжением 120 В входит в стандартную комплектацию версии Trail и доступна для версий Premium и GT, в том числе для Mustang Mach-E Rally. Она позволяет питать небольшие аксессуары или заряжать устройства через розетки в багажном отделении и задней части центральной консоли.

Система помощи водителю BlueCruise 1.5 для движения по автомагистралям без постоянного удержания рук на руле входит в стандартную комплектацию моделей GT и Rally. Для версии Select она доступна в составе пакета Tech Pack Lite, а для Premium — в составе Premium Tech Pack. В комплект входит год и 90 дней обслуживания. Также предусмотрена возможность единовременной оплаты за использование системы на комплектациях с необходимым оборудованием. Покупатели Trail должны заказать аппаратное обеспечение BlueCruise сразу, поскольку установить его позже невозможно.

Ford Mustang Mach-E Trail 2027 Фото: Ford

В стандартной комплектации все версии предлагаются в цветах кузова Desert Sand и Shadow Black. За дополнительную плату будут доступны цвета Adriatic Blue Metallic, Eruption Green Metallic, Glacier Gray Metallic, Race Red, Star White Metallic Tri-coat и Velocity Blue Metallic.

Пакеты Connectivity Package и Security Package также входят в стандартную комплектацию всех версий. Каждый из них предусматривает год обслуживания с возможностью последующей единовременной оплаты.

Покупатели получат 22 000 баллов Ford Rewards, а те, кто приобретёт версию Trail, — дополнительно 100 000 баллов. Их можно использовать для покупки снаряжения для активного отдыха, запчастей, товаров, подписок или впечатлений.

Инструмент Build & Price для конфигурации Ford Mustang Mach-E 2027 года должен заработать в начале 2027 года.

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