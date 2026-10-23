В лінійці з'явився Trail: Ford оновила Mustang Mach-E і переглянула ціни на більшість версій

Ford представила оновлену лінійку електричного кросовера Mustang Mach-E 2027 модельного року. Усі версії отримали батареї збільшеної ємності у стандартній комплектації, а для модифікації Select eAWD підготували новий пакет Trail із підвищеним кліренсом і спеціальними налаштуваннями підвіски.

Про це пише видання Motor1.

Замовлення на оновлений Ford Mustang Mach-E відкрили 22 жовтня 2026 року. Поставки версії Trail очікуються в першому кварталі 2027 року.

Версії Select і Premium отримали батарею з корисною ємністю 88 кВт·год, а GT і Rally — 91 кВт·год. Остаточні показники запасу ходу за оцінками EPA компанія оголосить ближче до початку продажів.

Ціни на новий Mustang Mach-E у США, з урахуванням обов'язкового збору за доставку в розмірі 2045 доларів, розподілилися так:

Select RWD — 42 040 доларів (приблизно 1,76 млн грн), на 2200 доларів дорожче, ніж модель 2026 року.

Premium RWD — 45 040 доларів (приблизно 1,89 млн грн), на 2350 доларів дешевше.

Select eAWD — 45 040 доларів (приблизно 1,89 млн грн), на 3050 доларів дешевше.

Trail eAWD — 47 335 доларів (приблизно 1,98 млн грн).

Premium eAWD — 48 040 доларів (приблизно 2,02 млн грн), на 2300 доларів дешевше.

GT eAWD — 53 040 доларів (приблизно 2,23 млн грн), на 2400 доларів дешевше.

Rally eAWD — 57 335 доларів (приблизно 2,41 млн грн), на 2400 доларів дешевше.

Видео дня

Для повнопривідних версій eAWD Ford також підготувала новий передній приводний вузол. За словами компанії, він забезпечує таку саму потужність, як попередній, але коштує дешевше у виробництві.

Що змінилося у версії Trail

Новий пакет Trail коштує 2295 доларів і доступний виключно для Mustang Mach-E Select eAWD. Він збільшує дорожній просвіт на 10 мм спереду та 15 мм ззаду порівняно з базовими версіями Select і Premium.

До оснащення входять спеціально налаштовані передні та задні амортизаційні стійки й пружини, а також кермовий механізм від версії Rally. Кросовер отримав 19-дюймові колісні диски темно-сірого кольору та шини Michelin CrossClimate 2 розмірності 235/55 R19.

Ford Mustang Mach-E Trail 2027 Фото: Ford

Зовні Trail відрізняється оригінальними графічними елементами на боковинах кузова, нижньою частиною переднього бампера кольору Carbon Black і логотипом Mach-E Trail на центральному підлокітнику.

Для порівняння, у версії Rally дорожній просвіт збільшений на 10 мм спереду та 20 мм ззаду, тоді як GT має кліренс на 10 мм менший з обох боків порівняно з базовими налаштуваннями.

Оснащення та вихід на ринок

Система Pro Power Onboard потужністю 400 Вт із напругою 120 В входить до стандартного оснащення Trail і доступна для Premium та GT, зокрема Mustang Mach-E Rally. Вона дає змогу живити невеликі аксесуари або заряджати пристрої через розетки в багажному відділенні та задній частині центральної консолі.

Система допомоги водієві BlueCruise 1.5 для руху автомагістралями без постійного утримання рук на кермі стандартна для GT і Rally. Для Select вона доступна з пакетом Tech Pack Lite, а для Premium — із Premium Tech Pack. У комплект входить рік і 90 днів обслуговування. Також передбачена можливість одноразової оплати за використання системи на комплектаціях із необхідним обладнанням. Покупці Trail повинні замовити апаратне забезпечення BlueCruise одразу, оскільки встановити його пізніше не можна.

Ford Mustang Mach-E Trail 2027 Фото: Ford

У стандартній комплектації всі версії отримали кольори кузова Desert Sand і Shadow Black. За доплату будуть доступні Adriatic Blue Metallic, Eruption Green Metallic, Glacier Gray Metallic, Race Red, Star White Metallic Tri-coat і Velocity Blue Metallic.

Пакети Connectivity Package та Security Package також входять до стандартного оснащення всіх комплектацій. Кожен передбачає рік обслуговування з можливістю подальшої одноразової оплати.

Покупці отримають 22 000 балів Ford Rewards, а ті, хто придбає версію Trail, — додатково 100 000 балів. Їх можна використати для придбання спорядження для активного відпочинку, запчастин, товарів, підписок або вражень.

Інструмент Build & Price для налаштування Ford Mustang Mach-E 2027 року має запрацювати на початку 2027 року.

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