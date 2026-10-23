Honda готовит конкурента на базе Mitsubishi: новый пикап появится в 2028 году

Honda и Mitsubishi подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает выпуск пикапа под брендом Honda на базе Mitsubishi Triton. Продажи новой модели планируется начать в 2028 году на рынках стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN).

Об этом сообщает издание Motor1.

Новый пикап станет первым совместным проектом компаний в рамках инициативы по поставке автомобилей для модельных линеек друг друга. Для Honda это возможность выйти в сегмент пикапов в Юго-Восточной Азии без разработки автомобиля с нуля. Mitsubishi, со своей стороны, сможет увеличить объемы производства на своём заводе в Таиланде.

Honda пока не раскрыла название новой модели и не показала её внешний вид. Известно, что за основу возьмётся Mitsubishi Triton, который на некоторых рынках продаётся под названием L200. Это рамный пикап грузоподъёмностью в одну тонну, рассчитанный на эксплуатацию в сложных дорожных условиях.

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2024 Mitsubishi Triton Фото: Mitsubishi

Технические характеристики версии Honda пока не объявлены. Для ориентира: Mitsubishi Triton предлагается с 2,4-литровым четырехцилиндровым турбодизелем или атмосферным бензиновым двигателем того же объема. В самой мощной версии с двумя турбонагнетателями дизель развивает до 201 к. с. и 470 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В зависимости от рынка пикап также может быть оснащён системой полного привода Super Select 4WD-II, блокировкой заднего дифференциала и семью режимами движения для различных типов местности. В некоторых странах Mitsubishi Triton способен буксировать прицеп массой до 3,5 тонн.

Начало продаж в 2028 году касается именно рынков АСЕАН. Появится ли новинка в других регионах, пока неизвестно. Также не подтверждено, будет ли внешний вид пикапа Honda отличаться от оригинального Mitsubishi Triton, или компании ограничатся сменой эмблем и незначительными доработками.

2024 Mitsubishi Triton Фото: Mitsubishi

Это сотрудничество является продолжением стратегического партнерства между Honda, Nissan и Mitsubishi, о котором компании договорились в августе 2024 года. Автопроизводители рассматривали возможности совместного использования автомобильных платформ и производственных ресурсов. Несмотря на то, что планы по объединению Honda и Nissan не были реализованы, сотрудничество между японскими компаниями продолжается.

Ожидается, что новый пикап Honda не будет продаваться в США. Среди препятствий для выхода на американский рынок — пошлины на импорт автомобилей из Таиланда и 25-процентный налог на импорт легких грузовиков. Производитель пока не сообщал о планах по локальному производству модели в США.

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