Honda готує конкурента на базі Mitsubishi: новий пікап з'явиться у 2028 році

Honda та Mitsubishi підписали меморандум про співпрацю, який передбачає випуск пікапа під брендом Honda на базі Mitsubishi Triton. Продажі нової моделі планують розпочати у 2028 році на ринках країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN).

Про це пише видання Motor1.

Новий пікап стане першим спільним проєктом компаній у межах ініціативи з постачання автомобілів для модельних лінійок одна одної. Для Honda це можливість вийти в сегмент пікапів у Південно-Східній Азії без розробки автомобіля з нуля. Mitsubishi, зі свого боку, зможе збільшити обсяги виробництва на своєму заводі в Таїланді.

Honda поки не розкрила назву нової моделі та не показала її зовнішність. Відомо, що основою стане Mitsubishi Triton, який на деяких ринках продається під назвою L200. Це рамний пікап вантажністю в одну тонну, розрахований на експлуатацію в складних дорожніх умовах.

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2024 Mitsubishi Triton Фото: Mitsubishi

Технічні характеристики версії Honda ще не оголосили. Для орієнтиру, Mitsubishi Triton пропонують із 2,4-літровим чотирициліндровим турбодизелем або атмосферним бензиновим двигуном такого самого об'єму. У найпотужнішій версії з двома турбонагнітачами дизель розвиває до 201 к. с. і 470 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з шестиступеневою автоматичною коробкою передач.

Залежно від ринку пікап також може мати систему повного приводу Super Select 4WD-II, блокування заднього диференціала та сім режимів руху для різних типів місцевості. У деяких країнах Mitsubishi Triton здатний буксирувати причіп масою до 3,5 тонни.

Початок продажів у 2028 році стосується саме ринків ASEAN. Чи з'явиться новинка в інших регіонах, поки невідомо. Також не підтверджено, чи відрізнятиметься зовнішність пікапа Honda від оригінального Mitsubishi Triton, чи компанії обмежаться зміною емблем і незначними доопрацюваннями.

2024 Mitsubishi Triton Фото: Mitsubishi

Співпраця продовжує стратегічне партнерство Honda, Nissan і Mitsubishi, про яке компанії домовилися в серпні 2024 року. Автовиробники розглядали можливості спільного використання автомобільних платформ і виробничих ресурсів. Попри те, що плани щодо об'єднання Honda та Nissan не були реалізовані, співпраця між японськими компаніями триває.

Очікується, що новий пікап Honda не продаватимуть у США. Серед перешкод для виходу на американський ринок є мита на імпорт автомобілів із Таїланду та 25-відсотковий податок на імпорт легких вантажівок. Виробник поки не повідомляв про плани локального виробництва моделі у США.

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