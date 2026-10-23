Skoda представила обновленный Kodiaq: топовая комплектация и больше мощности (видео)

Компания Skoda Auto представила к десятилетию модели Kodiaq обновленную версию в топовой комплектации Laurin & Klement.

Кроме того, теперь авто может похвастаться подзаряжаемой гибридной силовой установкой, говорится в заявлении автопроизводителя.

Новый Kodiaq — что о нем известно

Силовая установка

Как уже упоминалось выше, авто оснащено подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Ее суммарная мощность составляет 200 кВт (272 л.с) — на 50 кВт (68 л.с.) больше, чем у текущей версии. Бензиновый четырехцилиндровый двигатель 1.5 TSI мощностью 130 кВт работает в паре с электромотором мощностью 85 кВт. Последний в свою очередь питается от тяговой аккумуляторной батареи емкостью 25,7 кВт·ч (полезная емкость — 19,7 кВт·ч), а возможность быстрой зарядки постоянным током (DC) мощностью до 50 кВт делает эксплуатацию автомобиля более удобной в дальних поездках.

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Интерьер

Топовая комплектация Laurin & Klement доступна с различными вариантами силовых агрегатов. В список оснащения входят сиденья с функцией массажа, вентиляцией и электроприводом (для передних сидений). В салоне предусмотрены трехзонный климат-контроль, 13-дюймовый экран, матричные фары и аудиосистема с 13 динамиками.

Кроссовер также получил улучшенный комплекс систем безопасности.

Фото: Skoda Фото: Skoda

Экстерьер

Что касается экстерьера, то его дополняют серебристые рейлинги на крыше, передний и задний бамперы, а также пороги, окрашенные в цвет кузова. Также доступны колеса диаметром 19 или 20 дюймов, разработанные специально для этой версии.

Фирменные эмблемы Laurin & Klement, расположенные как снаружи, так и внутри автомобиля, позволяют безошибочно узнать эту комплектацию.

Клиентам доступны пяти- и семиместная версии, длина автомобиля — 4758 мм.

Цена на новый внедорожник пока не раскрыта.

История кроссовера Kodiaq

Первое поколение кроссовера Skoda Kodiaq было представлено 1 сентября 2016 года в Берлине, а поставки клиентам начались весной 2017 года. Оно выпускалось с 2016 по 2024 год, и за этот период с конвейера сошли 866 100 автомобилей.

Kodiaq — первый крупный кроссовер Škoda, созданный на платформе MQB концерна Volkswagen Group, предлагался в пяти- или семиместном исполнении, с широкой линейкой бензиновых и дизельных двигателей, а также с опциональным полным приводом.

Он привлек внимание всего мира еще до своего выхода на рынок. 6 мая 2016 года город Кодьяк на Аляске был на один день переименован в Kodiaq — в честь новой модели.

Текущее, второе поколение Kodiaq было представлено 4 октября 2023 года, а его серийное производство началось в Квасинах в середине января 2024-го.

Модель развила успех своего предшественника: на сегодняшний день выпущено уже почти 330 000 экземпляров. По сравнению с первым поколением, автомобиль стал просторнее, получил элементы языка дизайна Modern Solid, а также многофункциональные поворотные регуляторы Skoda Smart Dials.

В линейку двигателей второго поколения вошла подзаряжаемая гибридная силовая установка (plug-in hybrid) — версия Kodiaq iV, обладающая суммарной мощностью 150 кВт (204 л. с.) и способная преодолевать более 100 километров исключительно на электротяге.

Напомним, Skoda получила первый полноценный гибрид.

Также сообщалось, что презентован обновленный преемник Skoda Rapid.