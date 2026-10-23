Skoda представила оновлений Kodiaq: топова комплектація та більша потужність (відео)

Компанія Skoda Auto представила з нагоди десятиріччя моделі Kodiaq оновлену версію у топовій комплектації Laurin & Klement.

Крім того, тепер автомобіль може похвалитися гібридною силовою установкою з можливістю підзарядки, йдеться у заяві автовиробника.

Новий Kodiaq — що про нього відомо

Силова установка

Як уже зазначалося вище, автомобіль оснащений гібридною силовою установкою з можливістю підзарядки. Її сумарна потужність становить 200 кВт (272 к.с.) — на 50 кВт (68 к.с.) більше, ніж у поточної версії. Бензиновий чотирициліндровий двигун 1.5 TSI потужністю 130 кВт працює в парі з електродвигуном потужністю 85 кВт. Останній, у свою чергу, живиться від тягової акумуляторної батареї ємністю 25,7 кВт·год (корисна ємність — 19,7 кВт·год), а можливість швидкої зарядки постійним струмом (DC) потужністю до 50 кВт робить експлуатацію автомобіля зручнішою під час далеких поїздок.

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Інтер'єр

Топова комплектація Laurin & Klement доступна з різними варіантами силових агрегатів. До переліку обладнання входять сидіння з функцією масажу, вентиляцією та електроприводом (для передніх сидінь). У салоні передбачені тризонний клімат-контроль, 13-дюймовий екран, матричні фари та аудіосистема з 13 динаміками.

Кросовер також отримав вдосконалений комплекс систем безпеки.

Фото: Skoda Фото: Skoda

Екстер'єр

Що стосується екстер’єру, то його доповнюють сріблясті рейлінги на даху, передній і задній бампери, а також пороги, пофарбовані в колір кузова. Також доступні колеса діаметром 19 або 20 дюймів, розроблені спеціально для цієї версії.

Фірмові емблеми Laurin & Klement, розміщені як зовні, так і всередині автомобіля, дають змогу безпомилково впізнати цю комплектацію.

Клієнтам доступні п'яти- та семимісні версії, довжина автомобіля — 4758 мм.

Ціна на новий позашляховик поки що не розкрита.

Історія кросовера Kodiaq

Перше покоління кросовера Skoda Kodiaq було представлено 1 вересня 2016 року в Берліні, а поставки клієнтам розпочалися навесні 2017 року. Воно випускалося з 2016 по 2024 рік, і за цей період з конвеєра зійшло 866 100 автомобілів.

Kodiaq — перший великий кросовер Škoda, створений на платформі MQB концерну Volkswagen Group, пропонувався у п’яти- або семимісному варіанті, з широким асортиментом бензинових і дизельних двигунів, а також з опціональним повним приводом.

Він привернув увагу всього світу ще до свого виходу на ринок. 6 травня 2016 року місто Кодьяк на Алясці на один день було перейменовано на Kodiaq — на честь нової моделі.

Поточне, друге покоління Kodiaq було представлено 4 жовтня 2023 року, а його серійне виробництво розпочалося у Квасінах у середині січня 2024-го.

Ця модель продовжила успіх свого попередника: на сьогодні випущено вже майже 330 000 екземплярів. У порівнянні з першим поколінням автомобіль став просторішим, отримав елементи дизайну Modern Solid, а також багатофункціональні поворотні регулятори Skoda Smart Dials.

До лінійки двигунів другого покоління увійшла гібридна силова установка з можливістю підзарядки (plug-in hybrid) — версія Kodiaq iV, що має сумарну потужність 150 кВт (204 к. с.) і здатна долати понад 100 кілометрів виключно на електротязі.

Нагадаємо, що Skoda отримала свій перший повноцінний гібрид.

Також повідомлялося, що було представлено оновлену наступницю Skoda Rapid.