Изменения для владельцев CX-70 и CX-90: большие кроссоверы Mazda могут получить новую гибридную систему

Mazda рассматривает возможность применения собственной гибридной технологии в крупных кроссоверах CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90. Первой новую силовую установку в 2027 году должна получить модель CX-5.

Об этом пишет издание Autoblog.

В отчете Mazda Integrated Report 2026 компания сообщает о разработке собственной гибридной системы, которую планирует впервые применить в модели CX-5 в сочетании с новым 2,5-литровым бензиновым двигателем Skyactiv-Z.

По замыслу Mazda, новая силовая установка должна снизить расход топлива, обеспечить тихую и плавную работу в городских условиях, достаточную мощность на трассе и отзывчивое управление на извилистых дорогах. Двигатель Skyactiv-Z также разрабатывается с акцентом на эффективность сгорания топлива и соответствие более строгим экологическим требованиям.

Mazda CX-80 Фото: Mazda

На данный момент Mazda не сообщила, какой из крупных кроссоверов первым получит эту технологию и когда это произойдет. Также нет подтверждения того, что все четыре модели будут использовать одну и ту же гибридную систему.

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Новый подход будет отличаться от нынешней стратегии компании. Например, в модели Mazda CX-50 Hybrid, выпускаемой для рынка Северной Америки, используется гибридная система Toyota, тогда как для CX-5 производитель готовит собственную разработку.

Mazda CX-80 Фото: Mazda

Расширение гибридной линейки происходит на фоне пересмотра стратегии Mazda в отношении крупных моделей. Ранее компания признавала необходимость изменений в этом направлении, а предыдущие сообщения указывали на запланированные обновления моделей CX-70 и CX-90 после снижения продаж.

Параллельно с этим Mazda готовится к следующему этапу развития электромобилей. Основной акцент на них компания планирует сделать в 2028–2030 годах, а до тех пор будет разрабатывать специализированную электрическую платформу и продолжать сотрудничество с партнерами, в частности с китайской компанией Changan. В рамках этого партнерства уже появились модели EZ-6 и EZ-60, известные также как Mazda 6e и CX-6e.

Mazda CX-80 Фото: BestCarWeb

В настоящее время стратегия Mazda предусматривает использование различных типов силовых установок в зависимости от спроса на конкретных рынках, а не полный переход на электромобили.

Ранее сообщалось, что Mazda CX-3 нового поколения может быть представлена в 2027 году. Подробнее о будущем кроссовере читайте в материале о новом поколении Mazda CX-3.

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