Зміни для власників CX-70 і CX-90: великі кросовери Mazda можуть отримати нову гібридну систему

Mazda розглядає можливість використання власної гібридної технології у великих кросоверах CX-60, CX-70, CX-80 і CX-90. Першою нову силову установку у 2027 році має отримати CX-5.

Про це пише видання Autoblog.

У звіті Mazda Integrated Report 2026 компанія розробляє власну гібридну систему, яку планує вперше застосувати в CX-5 у поєднанні з новим 2,5-літровим бензиновим двигуном Skyactiv-Z.

За задумом Mazda, нова силова установка має зменшити витрату пального, забезпечити тиху й плавну роботу в міських умовах, достатню потужність на трасі та чутливе керування на звивистих дорогах. Двигун Skyactiv-Z також розробляють з акцентом на ефективність згоряння пального та відповідність суворішим екологічним вимогам.

Mazda CX-80 Фото: Mazda

Наразі Mazda не повідомила, який із великих кросоверів першим отримає цю технологію і коли це станеться. Також немає підтвердження, що всі чотири моделі використовуватимуть однакову гібридну систему.

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Новий підхід відрізнятиметься від нинішньої стратегії компанії. Наприклад, Mazda CX-50 Hybrid на ринку Північної Америки використовує гібридну систему Toyota, тоді як для CX-5 виробник готує власну розробку.

Mazda CX-80 Фото: Mazda

Розширення гібридної лінійки відбувається на тлі перегляду стратегії Mazda щодо великих моделей. Раніше компанія визнавала необхідність змін у цьому напрямі, а попередні повідомлення вказували на заплановані оновлення CX-70 і CX-90 після слабших продажів.

Паралельно Mazda готується до наступного етапу розвитку електромобілів. Основний акцент на них компанія планує зробити у 2028–2030 роках, а до того часу розроблятиме спеціалізовану електричну платформу та продовжуватиме співпрацю з партнерами, зокрема китайською Changan. У межах цього партнерства вже з'явилися моделі EZ-6 та EZ-60, відомі також як Mazda 6e і CX-6e.

Mazda CX-80 Фото: BestCarWeb

Наразі стратегія Mazda передбачає використання різних типів силових установок залежно від попиту на конкретних ринках, а не повний перехід на електромобілі.

Раніше повідомлялося, що Mazda CX-3 нового покоління можуть представити у 2027 році. Більше про майбутній кросовер читайте в матеріалі про нове покоління Mazda CX-3.

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