Электрический BMW M3 заметили на дорогах: новинка может стать самой мощной серийной моделью M

BMW тестирует электрический M3 нового поколения на дорогах общего пользования в Германии. По предварительным данным, модель с четырьмя электродвигателями может развивать мощность от 800 до 900 к. с., что сделает её самым мощным серийным автомобилем BMW M.

Об этом пишет издание Autoblog.

Замаскированный прототип с кодовым названием ZA0 был замечен вблизи гоночной трассы Нюрбургринг. Видео, опубликованное на YouTube-канале PrototypeHunters, позволяет оценить пропорции будущей новинки в реальных дорожных условиях.

Автомобиль отличается широкой передней частью, массивными задними крыльями и мускулистым силуэтом. В дизайне прослеживаются черты концептов BMW Neue Klasse, хотя задняя часть прототипа выглядит более сдержанно. Из-за камуфляжа пока сложно разглядеть отдельные элементы экстерьера.

BMW Electric M3 Фото: PrototypeHunters/YouTube

Среди привлекающих внимание деталей — золотистые тормозные суппорты. Они могут свидетельствовать об использовании карбон-керамических тормозов, однако BMW пока этого не подтвердила. Такая система помогла бы эффективно замедлять тяжелый электромобиль, аккумулятор которого, по подтвержденным данным, будет иметь емкость более 100 кВт·ч.

Видео дня

Прототип также оснащён силовой установкой с четырьмя электродвигателями. Во время испытаний возле завода BMW на видео были зафиксированы звуки, похожие на работу вентиляторов охлаждения. Это важный элемент для мощного электромобиля, компоненты которого требуют надлежащего контроля температуры.

Точная мощность новинки пока не объявлена. По сообщениям профильных изданий, она может составить 800–900 к. с. Для сравнения: BMW XM Label развивает 738 к. с. Если предварительные оценки оправдаются, электрический M3 превзойдет его по этому показателю.

BMW Electric M3 Фото: PrototypeHunters/YouTube

На видео также частично виден салон прототипа. На передней панели, вероятно, используется система BMW Panoramic Vision — дисплей, который простирается вдоль нижней части лобового стекла и позволяет водителю видеть важную информацию, не отводя взгляд от традиционной приборной панели.

Премьера электромобиля BMW M3 ожидается в 2027 году. Он должен стать более спортивной моделью по сравнению с электромобилем BMW i3, выход которого на рынок США запланирован на первый квартал того же года. Ожидается, что M3 будет стоить дороже, однако официальной цены пока нет.

BMW Electric M3 Фото: PrototypeHunters/YouTube

В то же время BMW не планирует полностью отказываться от бензиновой версии M3. В будущем в модельной линейке должен появиться вариант с рядным шестицилиндровым двигателем, который, вероятно, будет дополнен мягкой гибридной системой.

Ранее стало известно, что компания BMW представила седан 3 Series восьмого поколения.

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