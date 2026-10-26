Електричний BMW M3 помітили на дорогах: новинка може стати найпотужнішою серійною моделлю M

BMW випробовує електричний M3 нового покоління на дорогах загального користування в Німеччині. За попередніми даними, модель із чотирма електромоторами може розвивати від 800 до 900 к. с., що зробить її найпотужнішим серійним автомобілем BMW M.

Про це пише видання Autoblog.

Замаскований прототип із кодовою назвою ZA0 помітили поблизу гоночної траси Нюрбургринг. Відео, опубліковане на YouTube-каналі PrototypeHunters, дає змогу оцінити пропорції майбутньої новинки в реальних дорожніх умовах.

Автівка має широку передню частину, масивні задні крила та м'язистий силует. У дизайні простежуються риси концептів BMW Neue Klasse, хоча задня частина прототипу виглядає стриманішою. Через камуфляж роздивитися окремі елементи зовнішності поки складно.

BMW Electric M3 Фото: PrototypeHunters/YouTube

Серед помітних деталей — золотисті гальмівні супорти. Вони можуть свідчити про використання карбон-керамічних гальм, однак BMW поки цього не підтвердила. Така система допомогла б ефективно сповільнювати важкий електромобіль, акумулятор якого, за підтвердженими даними, матиме ємність понад 100 кВт·год.

Видео дня

Прототип також оснащений силовою установкою з чотирма електромоторами. Під час випробувань біля підприємства BMW на відео зафіксували звуки, схожі на роботу вентиляторів охолодження. Це важливий елемент для потужного електромобіля, компоненти якого потребують належного температурного контролю.

Точну потужність новинки ще не оголосили. За повідомленнями профільних видань, вона може становити 800–900 к. с. Для порівняння, BMW XM Label розвиває 738 к. с. Якщо попередні оцінки справдяться, електричний M3 перевершить його за цим показником.

BMW Electric M3 Фото: PrototypeHunters/YouTube

На відео також частково видно салон прототипу. На передній панелі, ймовірно, використовується система BMW Panoramic Vision — дисплей, який простягається вздовж нижньої частини лобового скла та дає змогу водієві бачити важливу інформацію, не відводячи погляд до традиційної панелі приладів.

Прем'єру електричного BMW M3 очікують у 2027 році. Він має стати спортивнішою моделлю порівняно з електричним BMW i3, вихід якого на ринок США запланований на перший квартал того ж року. Очікується, що M3 коштуватиме дорожче, однак офіційної ціни поки немає.

BMW Electric M3 Фото: PrototypeHunters/YouTube

Водночас BMW не планує повністю відмовлятися від бензинової версії M3. У майбутньому модельна лінійка має отримати варіант із рядним шестициліндровим двигуном, який, імовірно, доповнять м'якою гібридною системою.

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