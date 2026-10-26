В Mazda CX-5 появился Google Gemini: сколько стоит обновленный кроссовер (фото)
Обновленный кроссовер Mazda CX-5 2027 модельного года уже официально доступен для покупки в дилерских центрах бренда. Эта популярная модель получила обновленное программное обеспечение с интегрированным искусственным интеллектом, а также расширенный перечень стандартного оборудования.
Главным цифровым нововведением в CX-5 2027 года стала усовершенствованная мультимедийная система с поддержкой голосового помощника на базе искусственного интеллекта Google Gemini. Теперь водители могут выполнять с помощью виртуального помощника те же задачи, что и на своих смартфонах — и всё это, не отвлекаясь от дороги, пишет CarScoops.
Все версии кроссовера уже в базовой комплектации оснащены системой полного привода (AWD). Под капотом — проверенный временем 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 187 л.с. с крутящим моментом 252 Нм. Он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и использует обычный бензин. Внешний вид автомобиля остался практически неизменным.
Безопасность и комплектации
В стандартный набор систем безопасности входят:
- Адаптивный круиз-контроль (на основе радаров);
- Система распознавания дорожных знаков и ограничений скорости;
- Система автоматического торможения при движении задним ходом и функция контроля поперечного движения позади автомобиля;
- Система мониторинга "слепых" зон;
- Система контроля усталости водителя.
Цены
Стоимость базовой комплектации 2.5 S Select начинается от 31 485 долларов (с учетом доставки). Версия S Preferred дополнительно оснащена 19-дюймовыми колесными дисками, а комплектации Premium и Premium Plus предлагают кожаную отделку салона и дверь багажника с электроприводом. Цена на топовую версию S Premium Plus начинается от 40 935 долларов.
Тем, кто ищет гибрид, компания предлагает обратить внимание на модель CX-50 (в которой используются компоненты Toyota RAV4). В то же время традиционная CX-5 остается отличным выбором для тех, кто ищет доступный кроссовер с увлекательной управляемостью. Прием заказов уже открыт.
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