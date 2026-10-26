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У Mazda CX-5 з'явився Google Gemini: скільки коштує оновлений кросовер (фото)

Mazda CX-5 скільки коштує
Кросовер Mazda CX-5 2027 модельного року | Фото: carscoops.com

Оновлений кросовер Mazda CX-5 2027 модельного року вже офіційно доступний для придбання в дилерських центрах бренду. Ця популярна модель отримала оновлене програмне забезпечення з інтегрованим штучним інтелектом, а також розширений перелік стандартного оснащення.

Головним цифровим нововведенням у CX-5 2027 року стала вдосконалена мультимедійна система з підтримкою голосового помічника на базі штучного інтелекту Google Gemini. Тепер водії можуть виконувати за допомогою віртуального асистента ті самі завдання, що й на своїх смартфонах — і все це, не відволікаючись від дороги, пише CarScoops.

Усі версії кросовера вже в базовій комплектації оснащені системою повного приводу (AWD). Під капотом — перевірений часом 2,5-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 187 к.с. із крутним моментом 252 Нм. Він працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач і використовує звичайний бензин. Зовнішній вигляд автомобіля залишився практично незмінним.

Видео дня
Салон кросовера Mazda 2027 року зі світлими шкіряними сидіннями та цифровим екраном мультимедіа на фоні моря
Салон оновленого кросовера Mazda 2027 року зі світлою шкіряною оббивкою
Фото: carscoops.com

Безпека та комплектації

До стандартного набору систем безпеки входять:

  • Адаптивний круїз-контроль (на основі радарів);
  • Система розпізнавання дорожніх знаків та обмежень швидкості;
  • Система автоматичного гальмування при русі заднім ходом та функція контролю поперечного руху позаду автомобіля;
  • Система моніторингу "сліпих" зон;
  • Система контролю втоми водія.

Ціни

Вартість базової комплектації 2.5 S Select стартує від 31 485 доларів (з урахуванням доставки). Версія S Preferred додатково оснащена 19-дюймовими колісними дисками, а комплектації Premium та Premium Plus пропонують шкіряне оздоблення салону та двері багажника з електроприводом. Ціна на топову версію S Premium Plus починається від 40 935 доларів.

Для тих, хто шукає гібрид, компанія пропонує звернути увагу на модель CX-50 (у якій використовуються компоненти Toyota RAV4). Водночас традиційна CX-5 залишається чудовим вибором для тих, хто шукає доступний кросовер із захопливою керованістю. Прийом замовлень вже відкрито.

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