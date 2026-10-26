У Mazda CX-5 з'явився Google Gemini: скільки коштує оновлений кросовер (фото)

Оновлений кросовер Mazda CX-5 2027 модельного року вже офіційно доступний для придбання в дилерських центрах бренду. Ця популярна модель отримала оновлене програмне забезпечення з інтегрованим штучним інтелектом, а також розширений перелік стандартного оснащення.

Головним цифровим нововведенням у CX-5 2027 року стала вдосконалена мультимедійна система з підтримкою голосового помічника на базі штучного інтелекту Google Gemini. Тепер водії можуть виконувати за допомогою віртуального асистента ті самі завдання, що й на своїх смартфонах — і все це, не відволікаючись від дороги, пише CarScoops.

Усі версії кросовера вже в базовій комплектації оснащені системою повного приводу (AWD). Під капотом — перевірений часом 2,5-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 187 к.с. із крутним моментом 252 Нм. Він працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач і використовує звичайний бензин. Зовнішній вигляд автомобіля залишився практично незмінним.

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Салон оновленого кросовера Mazda 2027 року зі світлою шкіряною оббивкою Фото: carscoops.com

Безпека та комплектації

До стандартного набору систем безпеки входять:

Адаптивний круїз-контроль (на основі радарів);

Система розпізнавання дорожніх знаків та обмежень швидкості;

Система автоматичного гальмування при русі заднім ходом та функція контролю поперечного руху позаду автомобіля;

Система моніторингу "сліпих" зон;

Система контролю втоми водія.

Ціни

Вартість базової комплектації 2.5 S Select стартує від 31 485 доларів (з урахуванням доставки). Версія S Preferred додатково оснащена 19-дюймовими колісними дисками, а комплектації Premium та Premium Plus пропонують шкіряне оздоблення салону та двері багажника з електроприводом. Ціна на топову версію S Premium Plus починається від 40 935 доларів.

Для тих, хто шукає гібрид, компанія пропонує звернути увагу на модель CX-50 (у якій використовуються компоненти Toyota RAV4). Водночас традиційна CX-5 залишається чудовим вибором для тих, хто шукає доступний кросовер із захопливою керованістю. Прийом замовлень вже відкрито.

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