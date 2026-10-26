Кроссовер с велосипедом вместо обычного багажа: Acura удивила новым концептом ADX

Acura создала единственный экземпляр кроссовера ADX CZ-77 Concept 2026 года в сотрудничестве с BMX-райдером Коко Суритой и брендом Vans. Автомобиль получил карбоновый обвес, 19-дюймовые колесные диски и специальное крепление для велосипеда.

Об этом сообщает издание Motor1.

Концепт был создан на базе компактного кроссовера Acura ADX, превратив его в демонстрационный автомобиль, вдохновленный культурой BMX и скейтбординга. Проект посвящен сотрудничеству компании с Коко Суритой — спортсменом, представляющим Vans.

Внешне автомобиль отличается аэродинамическим обвесом из углеродного волокна. Он охватывает передние элементы кузова, боковые юбки и задний диффузор. Расширенные колесные арки придают кроссоверу более широкий вид. Также концепт получил 19-дюймовые диски Rotiform с аэродинамическими накладками и специальную выхлопную систему.

2026 Acura ADX CZ-77 Фото: Acura

На задней части установили отдельную конструкцию для крепления и демонстрации велосипеда BMX, на котором ездит Сурита. Таким образом, задняя часть автомобиля стала не только багажным отсеком, но и местом для размещения спортивного снаряжения.

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Интерьер также был адаптирован к стилю Vans. Около 90 % тканей в салоне предоставила североамериканская компания Vans. Для отделки использовали материалы из линеек спортивной обуви бренда, предназначенной для скейтбординга и BMX. Салон дополнили ковшообразными сиденьями Sparco.

2026 Acura ADX CZ-77 Фото: Acura

Принт для автомобиля был заимствован из рекламной кампании обуви Vans x Coco Zurita, благодаря чему дизайн кроссовера перекликается с собственной линейкой обуви спортсмена.

"Автомобили и велосипеды всегда были для меня способом самовыражения, поэтому я хотел, чтобы этот проект на базе Acura ADX соответствовал моему стилю", — пояснил Сурита.

2026 Acura ADX CZ-77 Фото: Acura

Создание концепта приурочили сразу к двум юбилеям — 20-летию сотрудничества Суриты с Vans и 60-летию самого бренда. Acura не сообщала о планах серийного производства ADX CZ-77 Concept. Автомобиль был создан в единственном экземпляре специально для этой коллаборации.

2026 Acura ADX CZ-77 Фото: Acura

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