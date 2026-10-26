Кросовер із велосипедом замість звичайного багажу: Acura здивувала новим концептом ADX

Acura створила єдиний екземпляр кросовера ADX CZ-77 Concept 2026 року в колаборації з райдером BMX Коко Сурітою та брендом Vans. Автомобіль отримав карбоновий обвіс, 19-дюймові колісні диски й спеціальне кріплення для велосипеда.

Про це пише видання Motor1.

Концепт побудували на базі компактного кросовера Acura ADX, перетворивши його на демонстраційний автомобіль, натхненний культурою BMX і скейтбордингу. Проєкт присвятили співпраці компанії з Коко Сурітою — спортсменом, який представляє Vans.

Зовні автомобіль вирізняється аеродинамічним обвісом із вуглецевого волокна. Він охоплює передні елементи кузова, бічні спідниці та задній дифузор. Розширені колісні арки надають кросоверу ширшого вигляду. Також концепт отримав 19-дюймові диски Rotiform з аеродинамічними накладками та спеціальну вихлопну систему.

2026 Acura ADX CZ-77 Фото: Acura

На задній частині встановили окрему конструкцію для кріплення та демонстрації велосипеда BMX, яким користується Суріта. Таким чином, задня частина авто стала не лише багажним простором, а й місцем для розміщення спортивного спорядження.

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Інтер'єр також адаптували до стилю Vans. Приблизно 90% тканин у салоні надала північноамериканська компанія Vans. Для оздоблення використали матеріали з лінійок спортивного взуття бренду, призначеного для скейтбордингу та BMX. Салон доповнили ковшоподібними сидіннями Sparco.

2026 Acura ADX CZ-77 Фото: Acura

Графіку для автомобіля запозичили з рекламної кампанії взуття Vans x Coco Zurita, завдяки чому дизайн кросовера перегукується з власною лінійкою взуття спортсмена.

"Автомобілі та велосипеди завжди були для мене способом самовираження, тому я хотів, щоб цей проєкт на базі Acura ADX відповідав моєму стилю", — пояснив Суріта.

2026 Acura ADX CZ-77 Фото: Acura

Створення концепту приурочили одразу до двох ювілеїв — 20-річчя співпраці Суріти з Vans і 60-річчя самого бренду. Acura не повідомляла про плани серійного виробництва ADX CZ-77 Concept. Автомобіль створили в єдиному екземплярі спеціально для цієї колаборації.

2026 Acura ADX CZ-77 Фото: Acura

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