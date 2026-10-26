Ferrari 308 вернулась в новом облике: вес спорткара всего 950 кг, а под капотом V8 (фото)

Итальянский бренд AC Motorsport в сотрудничестве с легендарной инженерно-гоночной фирмой Michelotto представил современную интерпретацию культовой Ferrari 308. Новая модель, получившая название "Michelotto Gruppo 4 Tributo", ставит на первое место чистое, неподдельное удовольствие от вождения, а не погоню за впечатляющими показателями мощности.

Основатель AC Motorsport Франческо Кальцавара, который всего два года назад покинул Michelotto, чтобы начать собственное дело, выбрал путь, противоречащий современным тенденциям в мире гиперкаров.

Хотя на первый взгляд Tributo может напоминать классический "рестомод" (восстановленный и модернизированный автомобиль), на самом деле это совершенно новое транспортное средство. Он построен на уникальном трубчатом шасси с кузовными панелями из легких композитных материалов, пишет CarScoops.

Задняя часть спорткара Michelotto Gruppo 4 Tributo Фото: carscoops.com

На фоне последних моделей Ferrari, дизайн которых вызвал неоднозначную реакцию (как, например, в случае с 849 Testarossa или F80), эта дань уважения классической 308 выглядит просто безупречно.

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Канонический силуэт с агрессивными акцентами

Габариты и силуэт автомобиля удивительно точно воспроизводят оригинал: низкая передняя часть с чёрной решёткой радиатора, горизонтальными дневными ходовыми огнями и выдвижными фарами. Сохранены и фирменные воздухозаборники на капоте и передних крыльях, однако расширенные колесные арки придают экстерьеру гораздо более агрессивный вид.

В профиль модель выделяется выразительными порогами, массивным воздухозаборником позади дверей и колесными дисками со звездообразным дизайном, "обутыми" в шины Pirelli. Задняя часть также легко узнаваема: здесь расположены большая крышка моторного отсека, чёрные решётки, выхлопная система с двумя патрубками, открытый диффузор из углеволокна и классический квартет круглых задних фонарей.

Вид сверху на кузов спорткара Michelotto Gruppo 4 Tributo Фото: carscoops.com

Атмосферный V8, "механика" и экстремальная диета

Однако самая важная особенность этого спорткара кроется в его "механическом сердце". Под капотом установлен атмосферный 3,4-литровый двигатель V8, развивающий 380 л. с. мощности и 365 Нм крутящего момента. Оно работает исключительно в паре с механической коробкой передач типа "dog-leg" (где первая передача расположена внизу, ближе к водителю). Показатели мощности могут показаться скромными — пока не вспомнишь о весе: автомобиль весит всего 950 кг. В эпоху, когда новые автомобили становятся всё тяжелее, модель Gruppo 4 Tributo оказывается на 140 кг легче оригинального Ferrari 308.

Лаконичный интерьер спорткара Michelotto Gruppo 4 Tributo Фото: carscoops.com

Минимализм и наследие WRC

Салон прототипа отличается минималистичным дизайном, что несколько контрастирует с элегантным экстерьером. На плоской приборной панели из углеродного волокна перед водителем расположен большой экран, а центральная консоль оснащена рядом физических переключателей. Среди других заметных деталей — трёхспицевый руль, открытый металлический механизм переключения передач и карбоновые сиденья ковшообразной формы. Хотя интерьер вряд ли можно назвать произведением искусства, он чрезвычайно практичен.

Своим названием модель обязана раллийному прошлому: оригинальная 308 GTB в своё время предлагалась в спецификации "Группа 4" (Group 4), которую компания Michelotto разработала специально для участия в Чемпионате мира по ралли (WRC). Дата выхода и стоимость Michelotto Gruppo 4 Tributo пока держатся в секрете.

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