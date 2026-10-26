Ferrari 308 повернулася в новому образі: спорткар важить лише 950 кг і має V8 (фото)

Італійський бренд AC Motorsport у співпраці з легендарною інженерно-гоночною фірмою Michelotto представив сучасну інтерпретацію культового Ferrari 308. Нова модель, що отримала назву "Michelotto Gruppo 4 Tributo", ставить на перше місце чисте, непідробне задоволення від керування, а не гонитву за вражаючими показниками потужності.

Засновник AC Motorsport Франческо Кальцавара — який лише два роки тому залишив Michelotto, щоб розпочати власну справу, — обрав шлях, що суперечить сучасним тенденціям у світі гіперкарів.

Хоча на перший погляд Tributo може нагадувати класичний "рестомод" (відновлений і модернізований автомобіль), насправді це цілком новий транспортний засіб. Він побудований на унікальному трубчастому шасі з кузовними панелями з легких композитних матеріалів, пише CarScoops.

Задня частина спорткара Michelotto Gruppo 4 Tributo Фото: carscoops.com

На тлі останніх моделей Ferrari, дизайн яких викликав неоднозначну реакцію (як-от у випадку з 849 Testarossa чи F80), ця присвята класичному 308 виглядає просто бездоганно.

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Канонічний силует з агресивними акцентами

Габарити та силует автомобіля дивовижно точно відтворюють оригінал: низька передня частина з чорною решіткою радіатора, горизонтальними денними ходовими вогнями та висувними фарами. Збережено й фірмові повітрозабірники на капоті та передніх крилах, проте розширені колісні арки надають екстер’єру значно агресивнішого вигляду.

У профіль модель вирізняється виразними порогами, масивним повітрозабірником позаду дверей та колісними дисками із зіркоподібним дизайном, "взутими" в шини Pirelli. Задня частина також легко впізнавана: тут розташовані велика кришка моторного відсіку, чорні решітки, система вихлопу з двома патрубками, відкритий дифузор із вуглеволокна та класичний квартет круглих задніх ліхтарів.

Вигляд зверху на кузов спорткара Michelotto Gruppo 4 Tributo Фото: carscoops.com

Атмосферний V8, "механіка" та екстремальна дієта

Проте найважливіша особливість цього спорткара криється в його "механічному серці". Під капотом встановлено атмосферний 3,4-літровий двигун V8, що розвиває 380 к. с. потужності та 365 Нм крутного моменту. Він працює виключно в парі з механічною коробкою передач типу "dog-leg" (де перша передача розташована внизу, ближче до водія). Показники потужності можуть здатися скромними — доки не згадаєш про вагу: автомобіль важить лише 950 кг. У часи, коли нові автомобілі стають дедалі важчими, модель Gruppo 4 Tributo виявляється на 140 кг легшою за оригінальний Ferrari 308.

Лаконічний інтер'єр спорткара Michelotto Gruppo 4 Tributo Фото: carscoops.com

Мінімалізм і спадщина WRC

Салон прототипу вирізняється мінімалістичним дизайном, що дещо контрастує з елегантним екстер’єром. На пласкій панелі приладів із вуглеволокна перед водієм розташований великий екран, а центральна консоль оснащена низкою фізичних перемикачів. Серед інших помітних деталей — триспицеве ​​кермо, відкритий металевий механізм перемикання передач і карбонові сидіння ковшоподібної форми. Хоча інтер’єр навряд чи можна назвати витвором мистецтва, він надзвичайно практичний.

Своєю назвою модель завдячує ралійному минулому: оригінальний 308 GTB свого часу пропонувався у специфікації "Група 4" (Group 4), яку компанія Michelotto розробила спеціально для участі у Чемпіонаті світу з ралі (WRC). Дата виходу та вартість Michelotto Gruppo 4 Tributo поки що тримаються в таємниці.

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