Chery показала кроссовер с тепловизором: Omoda X видит опасность в темноте за 90 метров

Компания Chery представила концепт-кроссовер Omoda X с тепловизионной системой, которая обнаруживает потенциальные опасности на расстоянии до 90 метров. Автомобиль также получил клиренс 200 мм, голосовой помощник и персонализированные настройки вождения.

Об этом пишет издание Girlracer Magazine

Новинку представили в Китае в ходе международного саммита пользователей OMODA&JAECOO. Концепт отражает видение бренда относительно будущего дизайна кроссоверов, в котором сочетаются современный внешний вид, технологии и практичность.

Кузов Omoda X отличается четкими геометрическими линиями, широкими боковинами и выразительными колесными арками. Дизайн развивает стилистику Cyber Mecha, которую компания ранее представила на модели Omoda 4. Концепт был представлен в серебристом и зеленом цветах с контрастной черной крышей.

В салоне установлена цифровая приборная панель с диагональю 10,25 дюйма и центральный сенсорный экран размером 13,2 дюйма. Производитель также оставил физические кнопки для управления наиболее востребованными функциями, в частности кондиционером и режимами движения.

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OMODA X concept Фото: Chery

Система Super Intelligent Space включает в себя голосового помощника, который должен понимать обычную разговорную речь, а не только заранее заданные команды. Функция X-MODE позволит водителю настраивать реакции автомобиля в соответствии со своими предпочтениями.

Одной из главных технологических особенностей концепта стала система ночного видения с инфракрасной тепловизионной камерой. Она способна обнаруживать потенциальные опасности на расстоянии до 90 метров, что должно помочь водителю при движении в темноте.

Для поездок с пассажирами предусмотрена система караоке с четырьмя независимыми зонами захвата звука. Благодаря этому пассажиры смогут петь в салоне без ручных микрофонов.

OMODA X concept Фото: Chery

Практичность кроссовера обеспечивают дорожный просвет 200 мм, возможность перевозить до 75 кг груза на крыше и 39 отсеков для хранения вещей. Кроме того, концепт разрабатывается с расчётом на буксировку прицепа массой до 1800 кг.

Omoda X пока остается концептуальным автомобилем. Окончательные характеристики могут измениться, а информацию о начале продаж и доступности модели на рынке Великобритании производитель пока не подтвердил.

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