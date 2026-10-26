Chery показала кросовер із тепловізором: Omoda X бачить небезпеку в темряві за 90 метрів

Компанія Chery показала концепт-кросовера Omoda X із тепловізійною системою, яка виявляє потенційні небезпеки на відстані до 90 метрів. Автомобіль також отримав кліренс 200 мм, голосового помічника та персоналізовані налаштування водіння.

Про це пише видання Girlracer Magazine

Новинку презентували в Китаї під час міжнародного саміту користувачів OMODA&JAECOO. Концепт демонструє бачення бренду щодо майбутнього дизайну кросоверів, у якому поєднуються сучасний зовнішній вигляд, технології та практичність.

Кузов Omoda X вирізняється гострими геометричними лініями, широкими боковинами та виразними колісними арками. Дизайн розвиває стилістику Cyber Mecha, яку компанія раніше представила на моделі Omoda 4. Концепт показали у сріблястому та зеленому кольорах із контрастним чорним дахом.

У салоні встановлено цифрову панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма та центральний сенсорний екран на 13,2 дюйма. Виробник також залишив фізичні кнопки для керування найпотрібнішими функціями, зокрема кондиціонером і режимами руху.

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OMODA X concept Фото: Chery

Система Super Intelligent Space передбачає голосового помічника, який має розуміти звичайну розмовну мову, а не лише заздалегідь визначені команди. Функція X-MODE дасть змогу водієві налаштовувати реакції автомобіля відповідно до власних уподобань.

Однією з головних технологічних особливостей концепту стала система нічного бачення з інфрачервоною тепловізійною камерою. Вона може виявляти потенційні небезпеки на відстані до 90 метрів, що має допомагати водієві під час руху в темряві.

Для поїздок із пасажирами передбачили систему караоке з чотирма незалежними зонами захоплення звуку. Завдяки цьому пасажири зможуть співати в салоні без ручних мікрофонів.

OMODA X concept Фото: Chery

Практичність кросовера забезпечують дорожній просвіт 200 мм, можливість перевозити до 75 кг вантажу на даху та 39 відсіків для зберігання речей. Також концепт проєктують з розрахунком на буксирування причепа масою до 1800 кг.

Omoda X поки залишається концептуальним автомобілем. Остаточні характеристики можуть змінитися, а інформацію про початок продажів і доступність моделі на ринку Великої Британії виробник ще не підтвердив.

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