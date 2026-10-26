Fiat хочет выпустить четырехместный электрокар по доступной цене: но есть одна проблема

Fiat приблизила к серийному производству компактный четырехместный электромобиль Multiplina Concept, созданный на базе Topolino. Однако для соответствия европейским нормам масу новой модели необходимо уменьшить, а выход на рынок США затрудняют требования к безопасности.

Об этом пишет издание Autoblog.

Концепт Multiplina вдохновлен моделью Fiat 600 Multipla 1956 года. Электромобиль построен на удлиненной платформе двухместного Topolino, но имеет более просторный салон, рассчитанный на четырех пассажиров. Компактные размеры делают его потенциальным вариантом для коротких городских поездок, например, в магазин.

По информации издания Autocar, руководитель отдела дизайна Fiat Франсуа Лебуан сообщил, что автомобиль уже близок к серийному производству. Его длина составляет 3,04 м, ширина — 1,4 м, а высота — 1,53 м. При этом компания пока не объявила об официальных планах по запуску модели.

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Главным препятствием для новинки являются требования европейской категории L7e, к которой относятся тяжелые квадрициклы. Их масса в рабочем состоянии не должна превышать 450 кг. Для сравнения: предельный вес категории L6e, к которой относится Topolino, составляет 425 кг.

Fiat Multiplina Concept Фото: Stellantis

Multiplina использует платформу Topolino, но имеет дополнительные места для пассажиров и более ёмкую батарею. В связи с этим серийную версию придётся облегчить, чтобы она соответствовала установленному ограничению по массе.

При выходе на американский рынок могут возникнуть определенные трудности. В США для компактного транспорта предусмотрена категория LSV — малоскоростных транспортных средств, максимальная скорость которых ограничена примерно 40 км/ч. Европейские правила для L7e допускают движение со скоростью до 90 км/ч.

Если Fiat захочет привести характеристики Multiplina в соответствие с европейскими ограничениями, компании придётся либо ограничить скорость электромобиля для рынка США, либо обеспечить соответствие более строгим федеральным стандартам безопасности, действующим в отношении обычных легковых автомобилей.

Fiat Multiplina Concept Фото: Stellantis

В модельном ряду Fiat эта новинка могла бы занять место между Topolino и электромобилем 500e. В США стартовая цена Topolino составляет 13 995 долларов (примерно 585 тыс. грн) без учета доставки, тогда как 500e стоит от 35 700 долларов (около 1,49 млн грн).

Расширение линейки компактного электротранспорта могло бы помочь Fiat укрепить позиции в США. В третьем квартале 2026 года бренд продал на американском рынке всего 54 легковых автомобиля. Если Multiplina поступит в продажу в США, она сможет конкурировать с моделями компаний Waev и Chip Motors. Впрочем, перспективы модели будут зависеть от того, удастся ли Fiat решить вопросы веса и адаптации к американским требованиям.

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