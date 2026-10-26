Fiat хоче випустити чотиримісний електрокар за доступною ціною: але є одна проблема

Fiat наблизила до серійного виробництва компактний електрокар Multiplina Concept на чотири місця, створений на базі Topolino. Однак новинці потрібно зменшити масу, щоб відповідати європейським нормам, а вихід на ринок США ускладнюють вимоги до безпеки.

Про це пише видання Autoblog.

Концепт Multiplina натхненний моделлю Fiat 600 Multipla 1956 року. Електрокар побудований на подовженій платформі двомісного Topolino, але має просторіший салон, розрахований на чотирьох пасажирів. Компактні розміри роблять його потенційним варіантом для коротких міських поїздок, наприклад до магазину.

За інформацією видання Autocar, керівник дизайну Fiat Франсуа Лебуан повідомив, що автомобіль уже близький до серійного виробництва. Його довжина становить 3,04 м, ширина — 1,4 м, а висота — 1,53 м. Водночас компанія поки не оголосила офіційних планів щодо запуску моделі.

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Головна перешкода для новинки — вимоги європейської категорії L7e, до якої належать важкі квадрицикли. Їхня маса в робочому стані не повинна перевищувати 450 кг. Для порівняння, ліміт категорії L6e, до якої належить Topolino, становить 425 кг.

Fiat Multiplina Concept Фото: Stellantis

Multiplina використовує платформу Topolino, але має додаткові місця для пасажирів і більшу батарею. Через це серійну версію доведеться полегшити, щоб вона відповідала встановленому обмеженню маси.

Окремі труднощі можуть виникнути під час виходу на американський ринок. У США для компактного транспорту передбачена категорія LSV — малошвидкісних транспортних засобів, максимальна швидкість яких обмежена приблизно 40 км/год. Європейські правила для L7e допускають рух зі швидкістю до 90 км/год.

Якщо Fiat захоче наблизити характеристики Multiplina до європейського ліміту, компанії доведеться або обмежити швидкість електрокара для США, або забезпечити відповідність суворішим федеральним стандартам безпеки, які діють для звичайних легкових авто.

Fiat Multiplina Concept Фото: Stellantis

У модельному ряду Fiat новинка могла б зайняти місце між Topolino та електричним 500e. У США стартова ціна Topolino становить 13 995 доларів (приблизно 585 тис. грн) без урахування доставки, тоді як 500e коштує від 35 700 доларів (близько 1,49 млн грн).

Розширення лінійки компактного електротранспорту могло б допомогти Fiat зміцнити позиції у США. У третьому кварталі 2026 року бренд продав на американському ринку лише 54 легкові авто. Якщо Multiplina дістанеться США, вона зможе конкурувати з пропозиціями компаній Waev і Chip Motors. Втім, перспективи моделі залежатимуть від того, чи вдасться Fiat вирішити питання маси та адаптації до американських вимог.

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