Владельцев Audi предупредили об опасности: заряжать электрокроссоверы более чем 80 % запрещено

Volkswagen Group of America объявила об отзыве 9048 электрокроссоверов Audi Q4 E-Tron и Q4 Sportback E-Tron 2024–2025 модельных годов из-за риска возгорания высоковольтной батареи. Владельцам рекомендуется заряжать аккумулятор не более чем до 80%.

Об этом сообщает издание Motor1.

Как сообщает Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), кампания касается автомобилей, в которых при определенных условиях может возникнуть опасный перегрев аккумулятора. Речь идет о так называемом тепловом распространении — цепной реакции, при которой поврежденный элемент батареи перегревается и передает тепло соседним элементам, что может привести к возгоранию.

Точная причина неисправности пока не установлена. Комитет Audi по безопасности продукции получил сообщения о случаях перегрева высоковольтных аккумуляторов 21 сентября 2026 года, после чего компания приступила к процедуре отзыва.

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Volkswagen Group of America подала соответствующий отчет в NHTSA 21 октября. Уже 23 октября ведомство внесло данные об автомобилях в свою базу. Проверить, подпадает ли конкретный электрокроссовер под отзыв, можно по VIN-коду на официальном сайте NHTSA.

Audi сообщает, что не располагает данными о ДТП, пожарах или травмах людей, связанных с этой неисправностью в автомобилях данной марки. В то же время окончательного решения по устранению проблемы пока нет.

Письма с предупреждением об отзыве и ограничениях на зарядку планируется отправить зарегистрированным владельцам 18 декабря 2026 года. Когда именно станет доступно окончательное исправление, пока неизвестно. После его подготовки дилеры выполнят необходимые работы бесплатно.

Аналогичная проблема коснулась и электрокроссоверов Volkswagen ID.4 — под отзыв попали 22 524 автомобиля. Для них также ввели ограничение на зарядку до 80 %, поскольку первопричину неисправности ещё расследуют.

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