Власників Audi попередили про небезпеку: заряджати електрокросовери понад 80% заборонено

Volkswagen Group of America оголосила відкликання 9048 електрокросоверів Audi Q4 E-Tron і Q4 Sportback E-Tron 2024–2025 модельних років через ризик займання високовольтної батареї. Власникам рекомендують заряджати акумулятор не більш ніж до 80%.

Про це пише видання Motor1.

Як повідомляє Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA), кампанія охоплює автомобілі, у яких за певних умов може виникнути небезпечний перегрів акумулятора. Йдеться про так зване теплове поширення — ланцюгову реакцію, за якої пошкоджений елемент батареї перегрівається та передає тепло сусіднім елементам, що може призвести до займання.

Точну причину несправності поки не встановили. Комітет Audi з безпеки продукції отримав повідомлення про випадки перегрівання високовольтних батарей 21 вересня 2026 року, після чого компанія розпочала процедуру відкликання.

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Volkswagen Group of America подала відповідний звіт до NHTSA 21 жовтня. Уже 23 жовтня відомство додало дані про автомобілі до своєї бази. Перевірити, чи підпадає конкретний електрокросовер під відкликання, можна за VIN-кодом на офіційному сайті NHTSA.

Audi повідомляє, що не має даних про ДТП, пожежі чи травмування людей, пов'язані з цією несправністю в автомобілях марки. Водночас остаточного рішення щодо усунення проблеми ще немає.

Листи з попередженням про відкликання та обмеження заряджання планують надіслати зареєстрованим власникам 18 грудня 2026 року. Коли саме стане доступним остаточне виправлення, поки невідомо. Після його підготовки дилери виконають необхідні роботи безкоштовно.

Схожа проблема торкнулася й електрокросоверів Volkswagen ID.4 — під відкликання потрапили 22 524 автомобілі. Для них також запровадили обмеження заряджання до 80%, оскільки першопричину несправності ще розслідують.

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