Jeep сделала то, о чем мечтали фанаты бездорожья: Gladiator получил 35-дюймовые шины

Jeep представила лимитированную версию пикапа Gladiator 2027 модельного года с 35-дюймовыми внедорожными шинами, увеличенным клиренсом до 32,8 см и усиленной подвеской. Пакет доступен для комплектаций Willys, Rubicon и Rubicon X.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новая версия 35-inch Tire Launch Edition позволяет получить популярную модификацию пикапа без самостоятельной установки дополнительных деталей. Ранее владельцы Gladiator в основном покупали крупногабаритные шины и адаптировали под них свои автомобили на вторичном рынке.

Пакет включает 17-дюймовые колесные диски с бронзовой отделкой, совместимые с системами фиксации шин для езды по бездорожью, а также заводской лифт подвески на 2,54 см. Кроме того, пикап получил усиленные мосты Dana, передаточное число главной передачи 4,56 и усовершенствованные тормоза.

Jeep Gladiator Sarge 2027 года Фото: Jeep

Клиренс составляет 32,8 см. Угол въезда достигает 46,7 градуса, угол подъема — 23,3 градуса, а угол съезда — 26,7 градуса. Полноприводную трансмиссию дополняет раздаточная коробка со сниженным передаточным числом 4:1, настроенная для движения по сложной местности.

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Внешне специальную версию выделяют расширенные колесные арки, бронзовые эмблемы и буксировочные крюки, а также декоративные элементы на капоте, боковинах и дверях багажного отсека. Комплектации Rubicon и Rubicon X получили дополнительные графические элементы. В версии Rubicon X также предусмотрен особый дизайн боковин и капот с функциональными воздухозаборниками.

Jeep Gladiator Sarge 2027 года Фото: Jeep

Jeep пока не объявила цену нового пакета и количество автомобилей, которые планирует выпустить. Прием заказов уже открыт в Северной Америке, хотя в официальном конфигураторе Gladiator новинка ещё не появилась.

Наиболее доступной базой для специальной версии является Gladiator Willys. Его стартовая цена составляет 47 630 долларов (около 2 млн грн), включая сбор за доставку в размере 1995 долларов. Стоимость самого пакета 35-inch Tire Launch Edition пока неизвестна.

Jeep Gladiator Sarge 2027 года Фото: Jeep

Благодаря новому пакету крупные шины и соответствующее внедорожное оборудование станут доступны не только для более дорогих версий Rubicon. Это расширяет выбор для покупателей, которые хотят приобрести пикап, подготовленный к бездорожью, без необходимости самостоятельной доработки.

При этом Gladiator сохраняет свои характерные особенности независимо от комплектации — съемные двери и открытую конструкцию кузова, которая позволяет ездить с ощущением автомобиля с откидным верхом.

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