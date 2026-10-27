Jeep зробила те, про що мріяли фанати бездоріжжя: Gladiator отримав 35-дюймові шини

Jeep представила лімітовану версію пікапа Gladiator 2027 модельного року з 35-дюймовими позашляховими шинами, збільшеним кліренсом до 32,8 см і посиленою підвіскою. Пакет доступний для комплектацій Willys, Rubicon і Rubicon X.

Про це пише видання Motor1.

Нова версія 35-inch Tire Launch Edition дає змогу отримати популярне доопрацювання пікапа без самостійного встановлення додаткових деталей. Раніше власники Gladiator переважно купували великі шини та адаптували під них свої автівки на вторинному ринку.

Пакет передбачає 17-дюймові колісні диски з бронзовим оздобленням, які сумісні із системами фіксації шин для їзди бездоріжжям, а також заводський ліфт підвіски на 2,54 см. Крім того, пікап отримав посилені мости Dana, передавальне число головної передачі 4,56 та вдосконалені гальма.

2027 Jeep Gladiator Sarge Фото: Jeep

Дорожній просвіт становить 32,8 см. Кут в'їзду сягає 46,7 градуса, рампи — 23,3 градуса, а з'їзду — 26,7 градуса. Повнопривідну трансмісію доповнює роздавальна коробка зі зниженим рядом 4:1, налаштована для руху складною місцевістю.

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Зовні спеціальну версію вирізняють розширені колісні арки, бронзові емблеми та буксирувальні гаки, а також декоративні елементи на капоті, боковинах і дверях багажного відсіку. Комплектації Rubicon і Rubicon X отримали додаткові графічні елементи. У версії Rubicon X також передбачений особливий дизайн боковин і капот із функціональними повітрозабірниками.

2027 Jeep Gladiator Sarge Фото: Jeep

Jeep поки не оголосила ціну нового пакета та кількість автівок, які планує випустити. Замовлення вже відкриті в Північній Америці, хоча на офіційному конфігураторі Gladiator новинка ще не з'явилася.

Найдоступнішою основою для спеціальної версії є Gladiator Willys. Його початкова ціна становить $47 630 (близько 2 млн грн), включно зі збором за доставку в розмірі $1995. Вартість самого пакета 35-inch Tire Launch Edition поки невідома.

2027 Jeep Gladiator Sarge Фото: Jeep

Завдяки новому пакету великі шини та відповідне позашляхове обладнання стануть доступними не лише для дорожчих версій Rubicon. Це розширює вибір для покупців, які хочуть отримати пікап із підготовкою до бездоріжжя без самостійного доопрацювання.

Водночас Gladiator зберігає свої характерні особливості незалежно від комплектації — знімні двері та відкриту конструкцію кузова, яка дає змогу їздити з відчуттям автомобіля з відкидним верхом.

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