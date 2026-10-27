По цене подержанного авто: блогер превратил BMW i3 в электрический пикап менее чем за $10 000

Американский ютубер Майкл Пик переделал старый хэтчбек BMW i3 в компактный электрический пикап. На весь проект, включая покупку автомобиля, он потратил менее 10 000 долларов (около 433 тыс. грн).

Об этом пишет издание Autoblog.

Пик решил создать небольшой электропикап из-за высоких цен на топливо. Вместо того чтобы ждать появления доступной модели Slate, которую пока сложно приобрести, он взялся за самостоятельную переделку старого BMW i3.

BMW i3 не стал особенно популярным в США, в частности из-за ограниченного запаса хода ранних электрических версий. Позже появилась модификация с бензиновым двигателем, который работает как генератор и позволяет увеличить расстояние, которое автомобиль может преодолеть без подзарядки. Именно такую версию Майкл Пик использовал для создания пикапа.

BMW i3 Пикап Фото: Michael Pick/Youtube

Для проекта была выбрана версия хэтчбека с бензиновым двигателем-генератором, который увеличивает запас хода электромобиля. Это позволяет преодолевать большие расстояния без необходимости постоянно искать зарядную станцию.

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BMW i3 Пикап Фото: Michael Pick/Youtube

Переоборудование оказалось непростой задачей из-за особенностей конструкции BMW i3. Кузов автомобиля изготовлен из углеродного волокна, поэтому его пришлось существенно переделать. Для работы Пик использовал циркулярную пилу и ручные ножовки.

В конструкции автомобиля также предусмотрено дополнительное каркасное усиление. В то же время вопрос о жесткости доработанного кузова остается открытым.

BMW i3 Пикап Фото: Michael Pick/Youtube

В результате вместо обычного хэтчбека BMW i3 получился необычный компактный пикап. Общие затраты на проект вместе с самим автомобилем не превысили 10 000 долларов.

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