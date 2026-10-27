За ціною вживаного авто: блогер перетворив BMW i3 на електричний пікап менш ніж за $10 000

Американський YouTuber Майкл Пік переробив старий хетчбек BMW i3 на компактний електричний пікап. На весь проєкт, включно з купівлею авто, він витратив менш ніж $10 000 (близько 433 тис. грн).

Про це пише видання Autoblog.

Пік вирішив створити невеликий електричний пікап через високі ціни на пальне. Замість того щоб чекати на появу доступної моделі Slate, яку поки що складно придбати, він узявся за самостійне переобладнання старого BMW i3.

BMW i3 не став особливо популярним у США, зокрема через обмежений запас ходу ранніх електричних версій. Пізніше з'явилася модифікація з бензиновим двигуном, який працює як генератор і дає змогу збільшити відстань, яку автомобіль може подолати без підзаряджання. Саме таку версію Майкл Пік використав для створення пікапа.

BMW i3 Pickup Фото: Michael Pick/Youtube

Для проєкту обрали версію хетчбека з бензиновим двигуном-генератором, який збільшує запас ходу електромобіля. Це дозволяє долати більші відстані без потреби постійно шукати зарядну станцію.

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BMW i3 Pickup Фото: Michael Pick/Youtube

Переобладнання виявилося непростим завданням через особливості конструкції BMW i3. Кузов автомобіля виготовлений із вуглецевого волокна, тому його довелося суттєво переробити. Для роботи Пік використовував циркулярну пилку та ручні ножівки.

У конструкції автомобіля також передбачили додаткове каркасне підсилення. Водночас питання жорсткості переробленого кузова залишається відкритим.

BMW i3 Pickup Фото: Michael Pick/Youtube

У результаті замість звичайного хетчбека BMW i3 вийшов незвичний компактний пікап. Загальні витрати на проєкт разом із самим автомобілем не перевищили $10 000.

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