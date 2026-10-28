Aston Martin представила новую Valhalla: крыша влияет на максимальную скорость (фото)

Флагманский суперкар Aston Martin Valhalla стал ещё более экзотичным благодаря дебюту новой версии с открытым верхом, получившей название "Spider". Эта модель призвана составить конкуренцию лучшим суперкарам мира, предлагая ещё более яркие ощущения от вождения благодаря съёмной крыше.

В основе суперкара лежит карбоновый монокок от базовой модели, что позволило убрать стационарную крышу без потери жесткости конструкции, пишет CarScoops.

В стандартной комплектации Aston Martin Valhalla Spider оснащен мягким тканевым верхом, при котором максимальная скорость автомобиля ограничена отметкой 200 км/ч. Однако клиенты могут выбрать съемную панель из углеродного волокна. С ней автомобиль способен развивать такую же максимальную скорость — 350 км/ч (ограниченную электроникой), как и версия купе.

Аэродинамика и комфорт в салоне

Чтобы сохранить фирменные ходовые характеристики бренда даже со сложенной или снятой крышей, инженеры внедрили ряд технических усовершенствований:

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Установлен специальный дефлектор, перенаправляющий потоки воздуха над кабиной.

Воздухозаборник, расположенный на крыше, увеличили на 35 мм для оптимизации охлаждения двигателя.

Вид сзади на новый суперкар Aston Martin Valhalla Spider Фото: Aston Martin

Системы активной аэродинамики и ESP (электронная система стабилизации) были адаптированы: их настройки автоматически изменяются в зависимости от того, установлена ли крыша или нет. С установленной крышей автомобиль создает более 600 кг прижимной силы.

В стандартной комплектации Spider оснащен более комфортными карбоновыми сиденьями "Touring", однако покупатели могут без доплаты выбрать спортивные кресла, предназначенные для гонок на треке (как в версии купе). Кроме того, новая модель сохранила фирменные двери типа "крылья бабочки", которые теперь имеют безрамную конструкцию.

Гибридная силовая установка и динамические характеристики

Технические характеристики полностью перенесены из версии купе. Гибридная система состоит из 4,0-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом и трёх электродвигателей.

Общая мощность: 1064 л.с. и 1100 Нм крутящего момента.

Трансмиссия и система привода: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением, полный привод.

Разгон (0–100 км/ч): 2,5 секунды.

Снаряженная масса: 1680 кг (в самой легкой конфигурации) — всего на 25 кг больше, чем у купе.

Интерьер Aston Martin Valhalla Spider с красной кожаной отделкой Фото: Aston Martin

Как и в случае с купе, для модели Spider доступна обширная программа индивидуализации. Она включает кузовные элементы из открытого или цветного углеволокна (карбона), эксклюзивные варианты окраски, кованые алюминиевые или магниевые колесные диски, а также титановые насадки выхлопной системы.

Выход на рынок и объемы производства

Производитель пока не раскрывает цену и точный объем производства Valhalla Spider. Однако ожидается, что эта версия будет еще более эксклюзивной, чем купе, тираж которого ограничен 999 экземплярами. Первые поставки суперкара клиентам запланированы на третий квартал следующего года.

Напомним, что автомобиль Тони Старка из фильма "Мстители" выставили на аукцион. Несмотря на наличие незначительных косметических дефектов, всего через два дня после начала торгов цена достигла 98 500 долларов.

Кроме того, американская компания Gunther Werks создала эксклюзивный Porsche 911 Turbo Brundle Edition мощностью 860 л.с. Автомобиль был разработан совместно с дизайнером Чарли Брандл в честь гоночной карьеры её отца, бывшего пилота "Формулы-1" Мартина Брандла.