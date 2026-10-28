Aston Martin представила нову Valhalla: дах впливає на максимальну швидкість (фото)

Флагманський суперкар Aston Martin Valhalla став ще більш екзотичним завдяки дебюту нової версії з відкритим верхом, що отримала назву "Spider". Ця модель покликана конкурувати з найкращими суперкарами світу, пропонуючи ще більш яскраві відчуття від керування завдяки знімному даху.

В основі суперкара лежить карбоновий монокок від базової моделі, що дозволило прибрати стаціонарний дах без втрати жорсткості конструкції, пише CarScoops.

У стандартній комплектації Aston Martin Valhalla Spider оснащений м’яким тканинним верхом, з яким максимальна швидкість автомобіля обмежена позначкою 200 км/год. Проте клієнти можуть обрати знімну панель із вуглецевого волокна. З нею автомобіль здатен розвивати таку ж максимальну швидкість — 350 км/год (обмежену електронікою), як і версія купе.

Аеродинаміка та комфорт у салоні

Щоб зберегти фірмові ходові характеристики бренду навіть зі складеним або знятим дахом, інженери впровадили низку технічних удосконалень:

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Встановлено спеціальний дефлектор, що перенаправляє потоки повітря над кокпітом.

Повітрозабірник, розташований на даху, збільшили на 35 мм для оптимізації охолодження двигуна.

Вид ззаду на новий суперкар Aston Martin Valhalla Spider Фото: Aston Martin

Системи активної аеродинаміки та ESP (електронна система стабілізації) були адаптовані: їхні налаштування автоматично змінюються залежно від того, встановлений дах чи ні. З встановленим дахом автомобіль генерує понад 600 кг притискної сили.

У стандартній комплектації Spider оснащений більш комфортними карбоновими сидіннями "Touring", проте покупці можуть без доплати обрати спортивні крісла, орієнтовані на трекові заїзди (як у версії купе). Крім того, нова модель зберегла фірмові двері типу "крила метелика", які тепер мають безрамну конструкцію.

Гібридна силова установка та динамічні характеристики

Технічні характеристики повністю перенесені з версії купе. Гібридна система складається з 4,0-літрового двигуна V8 із подвійним турбонаддувом та трьох електромоторів.

Сумарна потужність: 1064 к.с. та 1100 Нм крутного моменту.

Трансмісія та система приводу: 8-ступінчаста автоматична коробка передач із подвійним зчепленням, повний привід.

Розгін (0–100 км/год): 2,5 секунди.

Споряджена маса: 1680 кг (у найлегшій конфігурації) — лише на 25 кг більше, ніж у купе.

Інтер"єр Aston Martin Valhalla Spider із червоною шкіряною обробкою Фото: Aston Martin

Як і у випадку з купе, для моделі Spider доступна широка програма персоналізації. Вона включає кузовні елементи з відкритого або кольорового вуглеволокна (карбону), ексклюзивні варіанти забарвлення, ковані алюмінієві або магнієві колісні диски, а також титанові насадки вихлопної системи.

Вихід на ринок та обсяги виробництва

Виробник поки що не розкриває ціну та точний обсяг виробництва Valhalla Spider. Однак очікується, що ця версія буде ще ексклюзивнішою за купе, тираж якого обмежений 999 екземплярами. Перші поставки суперкара клієнтам заплановані на третій квартал наступного року.

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