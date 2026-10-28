Гоночный монстр из гаража Nissan: сотрудники компании создали спорткар в легендарных цветах

Группа сотрудников Nissan в свободное от работы время подготовила спорткар Z к соревнованиям в классе Touring 2 по правилам SCCA. Автомобиль получил гоночные доработки и оформление в красно-бело-синих цветах, вдохновленное историческими моделями бренда.

Об этом сообщает издание Motor1.

Проект под названием NAT2 был разработан командой Nissan Acceleration Team, в состав которой вошли сотрудники компании, увлеченные автоспортом. Они собственными силами доработали серийную модель Z, чтобы она соответствовала требованиям соревнований и могла выдерживать нагрузки на гоночной трассе.

Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z Фото: Nissan

Внешний облик отсылает к гоночному наследию Nissan. Подобную красно-бело-синюю цветовую гамму использовали на легендарном спорткаре Z32, на котором Стив Миллен выступал в чемпионате IMSA, а также на прототипе NPT-90, одержавшем победу в этом чемпионате в 1990 году. Подобные цвета украшали и другие гоночные модели бренда, в частности автомобили для гонок на выносливость и внедорожные пикапы.

Видео дня

Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z Фото: Nissan

При подготовке Z к соревнованиям команда в первую очередь позаботилась о безопасности. Из салона убрали лишние элементы, установили каркас безопасности, спортивное сиденье Sabelt с шеститочечными ремнями и систему пожаротушения Lifeline Zero 360.

Двигатель получил систему холодного впуска, выхлопную систему NISMO, индивидуальную настройку электронного блока управления и модернизированную топливную систему. При этом в целях соответствия регламенту класса на впуске турбокомпрессоров были установлены ограничители потока воздуха.

Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z Фото: Nissan

Для стабильной работы во время длительных заездов автомобиль оснастили алюминиевым радиатором, модернизированным теплообменником, масляным и дифференциальным радиаторами. Также установили алюминиевый поддон двигателя Z1 Motorsports.

Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z Фото: Nissan

Подвеску доработали с помощью компонентов NISMO, а в конструкции использовали усиленные втулки и опоры Z1 Motorsports. За торможение отвечает комплект Track Big Brake Kit от того же производителя. Завершают подготовку кованые алюминиевые диски RAYS размером 18 × 11 дюймов с гоночными шинами Maxxis RC-1.

Ранее мы писали, что компания Nissan подготовила яркую модификацию популярного кроссовера, адаптированную к украинским дорогам.

Кроме того, появились первые подробности о е Nissan Skyline 2027 модельного года — будущую новинку показали на фотографиях.