Гоночний монстр із гаража Nissan: працівники компанії створили спорткар у легендарних кольорах

Група працівників Nissan у вільний від роботи час підготувала спорткар Z до змагань у класі Touring 2 за правилами SCCA. Автівка отримала гоночні доопрацювання та оформлення в червоно-біло-синіх кольорах, натхненне історичними моделями бренду.

Про це пише видання Motor1.

Проєкт під назвою NAT2 створила команда Nissan Acceleration Team, до якої увійшли співробітники компанії, захоплені автоспортом. Вони власними силами переробили серійну модель Z, щоб вона відповідала вимогам змагань і могла витримувати навантаження на гоночній трасі.

Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z Фото: Nissan

Зовнішнє оформлення відсилає до гоночної спадщини Nissan. Подібну червоно-біло-синю палітру використовували на легендарному спорткарі Z32, на якому Стів Міллен виступав у чемпіонаті IMSA, а також на прототипі NPT-90, що здобув перемогу в цьому чемпіонаті 1990 року. Схожі кольори прикрашали й інші гоночні моделі бренду, зокрема автомобілі для перегонів на витривалість і позашляхові пікапи.

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Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z Фото: Nissan

Під час підготовки Z до змагань команда насамперед подбала про безпеку. З салону прибрали зайві елементи, встановили каркас безпеки, спортивне сидіння Sabelt із шеститочковими ременями та систему пожежогасіння Lifeline Zero 360.

Двигун отримав холодний впуск, вихлопну систему NISMO, індивідуальне налаштування електронного блока керування та модернізовану паливну систему. Водночас для відповідності регламенту класу на впуску турбокомпресорів встановили обмежувачі потоку повітря.

Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z Фото: Nissan

Для стабільної роботи під час тривалих заїздів автомобіль оснастили алюмінієвим радіатором, модернізованим теплообмінником, масляним і диференціальним радіаторами. Також встановили алюмінієвий піддон двигуна Z1 Motorsports.

Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z Фото: Nissan

Підвіску доопрацювали за допомогою компонентів NISMO, а в конструкції використали посилені втулки й опори Z1 Motorsports. За гальмування відповідає комплект Track Big Brake Kit від цього ж виробника. Завершують підготовку ковані алюмінієві диски RAYS розміром 18 × 11 дюймів із гоночними шинами Maxxis RC-1.

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