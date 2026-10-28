Компактный кроссовер с двигателем V8: бензиновый Porsche Macan может стать намного мощнее

Преемник бензинового Porsche Macan может впервые получить двигатель V8. Об этом свидетельствует звук прототипа, который заметили во время испытаний на трассе Нюрбургринг. Премьера нового кроссовера ожидается в первой половине 2027 года.

Об этом пишет издание Autoblog.

Porsche рассматривает возможность установки восьмицилиндрового двигателя на компактный кроссовер, который станет преемником бензинового Macan. В настоящее время модель второго поколения доступна только с электрической силовой установкой, а возвращение версии с двигателем внутреннего сгорания запланировано на ближайшие годы.

Во время испытаний на трассе Нюрбургринг тестовый автомобиль издавал звук, нехарактерный для двигателя V6. Видео со шпионских съёмок также указывает на возможное использование двигателя V8, однако Porsche пока не подтвердила эту информацию.

Есть два возможных объяснения. Компания действительно может готовить версию компактного кроссовера с двигателем V8 или использовать прототип для испытания такого двигателя в автомобилях на платформе Premium Platform Combustion. Эта архитектура была разработана для моделей с двигателями внутреннего сгорания, и её также будут использовать будущие автомобили Porsche.

Видео дня

Если V8 войдет в комплектацию нового кроссовера, он, вероятно, получит 4,0-литровый двигатель с двойным турбонаддувом, который уже устанавливается на Porsche Cayenne и Panamera.

Мощность силовой установки может составить не менее 468 л. с., как у нынешнего Cayenne S. В то же время по оптимистичным прогнозам она может достигать 591 л. с. и 800 Нм крутящего момента — именно такие показатели имеет новый Audi SQ7. Окончательные характеристики будущей модели пока неизвестны.

Porsche Macan 2029 Фото: Autoblog/SH Proshots

Новый бензиновый кроссовер, возможно, назовут Octan. Он будет иметь много общих технических решений с Audi Q5. Прототипы уже замечали с кузовом этого внедорожника, хотя Porsche обещает сохранить характерные ходовые качества своих автомобилей.

Ожидается, что новинка будет представлена в первой половине 2027 года. До официальной премьеры информация о двигателях и их характеристиках носит предварительный характер.

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