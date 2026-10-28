Компактний кросовер з двигуном V8: бензиновий Porsche Macan може стати набагато потужнішим

Наступник бензинового Porsche Macan може вперше отримати двигун V8. Про це свідчить звук прототипу, який помітили під час випробувань на трасі Нюрбургринг. Прем’єру нового кросовера очікують у першій половині 2027 року.

Про це пише видання Autoblog.

Porsche розглядає можливість встановлення восьмициліндрового двигуна на компактний кросовер, який стане наступником бензинового Macan. Наразі модель другого покоління доступна лише з електричною силовою установкою, а повернення версії з двигуном внутрішнього згоряння заплановане на найближчі роки.

Під час випробувань на трасі Нюрбургринг тестовий автомобіль видавав звук, не характерний для двигуна V6. Відео зі шпигунських зйомок також вказує на можливе використання V8, однак Porsche поки не підтвердила цю інформацію.

Є два можливих пояснення. Компанія справді може готувати версію компактного кросовера з V8 або використовувати прототип для випробування такого двигуна в автомобілях на платформі Premium Platform Combustion. Цю архітектуру розробили для моделей із двигунами внутрішнього згоряння, і її також використовуватимуть майбутні автомобілі Porsche.

Видео дня

Якщо V8 увійде до комплектації нового кросовера, він, ймовірно, отримає 4,0-літровий двигун із подвійним турбонаддувом, який уже встановлюють на Porsche Cayenne та Panamera.

Потужність силової установки може становити щонайменше 468 к. с., як у нинішнього Cayenne S. Водночас оптимістичний прогноз передбачає до 591 к. с. і 800 Нм крутного моменту — такі показники має новий Audi SQ7. Остаточні характеристики майбутньої моделі поки невідомі.

Porsche Macan 2029 Фото: Autoblog/SH Proshots

Новий бензиновий кросовер можуть назвати Octan. Він матиме багато спільних технічних рішень з Audi Q5. Прототипи вже помічали з кузовом цього позашляховика, хоча Porsche обіцяє зберегти характерні ходові якості своїх автомобілів.

Очікується, що новинку представлять у першій половині 2027 року. До офіційної прем’єри інформація про двигуни та їхні характеристики залишається попередньою.

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