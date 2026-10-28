Ford интригует возвращением Escape: авто могут запустить в 2029 году как электрический кроссовер

Ford намекнула на возможное возвращение кроссовера Escape, производство которого было прекращено в конце 2025 года.

По данным издания The Truth About Cars, в 2029 году эту модель планируют возродить в качестве доступного электрического кроссовера.

На официальном сайте Ford Escape появилась надпись "Ford Escape нажимает на тормоза". Далее компания отмечает, что внедорожник может сделать паузу, но не называет модель окончательно снятой с производства. Такая формулировка отличается от сообщений о завершении выпуска других моделей бренда.

В то же время запасы новых Escape почти исчерпались. В конце сентября 2026 года у дилеров оставалось около 500 автомобилей, а последний выпущенный экземпляр был продан за несколько недель до этого.

Видео дня

По информации издания, новое поколение Escape получит полностью электрическую силовую установку и платформу Universal Electric Vehicle (UEV). Модель под внутренним кодом U833 сохранит примерно те же габариты, что и предшественник. Производство планируется наладить на заводе в Луисвилле в 2029 году.

Escape станет второй моделью на платформе UEV. Первой должна стать Ford Fathom, выпуск которой на том же предприятии запланирован на 2027 год.

Итак, если планы осуществятся, название Escape вернётся в модельный ряд Ford, но уже без бензиновой версии. Покупателям, которые ищут доступный компактный кроссовер с двигателем внутреннего сгорания, придётся рассматривать другие модели, по крайней мере, до появления новинки.

Ранее мы сообщали о испытаниях нового Lexus RX на Нюрбургринге и рассказывали, какие обновления готовятся для популярного кроссовера.

Кроме того, мы писали о Aston Martin DBX GT — новый кроссовер с необычным дизайном интерьера.