Ford інтригує поверненням Escape: авто можуть запустити у 2029 році як електричний кросовер

Ford натякнула на можливе повернення кросовера Escape, виробництво якого припинили наприкінці 2025 року.

За даними видання The Truth About Cars, у 2029 році модель планують відродити як доступний електричний кросовер.

На офіційному сайті Ford Escape з'явився напис "Ford Escape натискає на гальма". Далі компанія зазначає, що позашляховик може зробити паузу, але не називає модель остаточно знятою з виробництва. Така подача відрізняється від повідомлень про завершення випуску інших моделей бренду.

Водночас запаси нових Escape майже вичерпалися. Наприкінці вересня 2026 року в дилерів залишалося близько 500 автомобілів, а останній виготовлений екземпляр продали за кілька тижнів до цього.

За інформацією видання, нове покоління Escape отримає повністю електричну силову установку та платформу Universal Electric Vehicle (UEV). Модель під внутрішнім кодом U833 збереже приблизно ті самі габарити, що й попередник. Виробництво планують налагодити на заводі в Луїсвіллі у 2029 році.

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Escape стане другою моделлю на платформі UEV. Першою має бути Ford Fathom, випуск якого на тому самому підприємстві запланований на 2027 рік.

Отже, якщо плани справдяться, назва Escape повернеться до модельного ряду Ford, але вже без бензинової версії. Покупцям, які шукають доступний компактний кросовер із двигуном внутрішнього згоряння, доведеться розглядати інші моделі принаймні до появи новинки.

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