Jeep подняла цены на Compass 2027, но одну версию сделала дешевле: сколько стоит кроссовер

Jeep объявила цены на Compass 2027 модельного года — базовая версия кроссовера стоит от 31 985 долларов (около 1,46 млн грн с доставкой), а комплектации Latitude и Latitude Altitude впервые получили адаптивный круиз-контроль в стандартной комплектации.

Об этом сообщает издание Motor1.

Продажи новой модели уже начались в дилерских центрах. Стартовая цена с учетом доставки составляет $31 985 (около 1,46 млн грн), из которых $1995 (примерно 91 тыс. грн) приходится на транспортировку автомобиля к дилеру.

Стоимость других комплектаций также изменилась. Версия Limited стоит от $36 145 (около 1,65 млн грн), а внедорожная Trailhawk — от $36 645 (около 1,67 млн грн). В то же время Limited Altitude подешевела по сравнению с моделью 2026 года — её цена составляет $37 140 (около 1,69 млн грн), что на $1005 (примерно 46 тыс. грн) меньше. Наценка на неё по сравнению со стандартной версией Limited теперь составляет $995 (около 45 тыс. грн).

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Jeep Compass 2027 Фото: Jeep

Помимо адаптивного круиз-контроля, в комплектациях Limited, Limited Altitude и Trailhawk появились беспроводная зарядка смартфонов и USB-порты для пассажиров второго ряда. В предыдущей модели эти функции были доступны только в качестве опции или вообще не предлагались.

Для этих трёх версий также предусмотрены дополнительные пакеты оборудования. Premium Lighting Group включает светодиодные фары, задние фонари и противотуманные фары. Пакет Driver Assist добавляет камеру кругового обзора на 360 градусов и универсальное устройство для дистанционного управления гаражными воротами.

Jeep Compass 2027 Фото: Jeep

Все версии Jeep Compass 2027 года оснащаются двухлитровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 200 к. с. и крутящим моментом 221 фунт-фут (около 300 Н·м). Производитель заявляет о лучших в классе показателях стандартной мощности, крутящего момента и максимальной буксировочной способности, но конкретного значения последней не приводит.

Покупателям также предложат четыре новых цвета кузова, которые появятся позже, — Ghost, Copper Shino, Goldilocks и '41. Они дополнят существующую палитру.

Jeep Compass 2027 Фото: Jeep

2027 год имеет особое значение для этой модели — модели Compass исполняется 20 лет. В то же время материнская компания Stellantis планирует выпустить новое поколение кроссовера на другой платформе. Точных сроков запуска и информации о будущих силовых установках пока нет.

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