Jeep підняла ціни на Compass 2027, але одну версію зробила дешевшою: скільки коштує кросовер

Jeep оголосила ціни на Compass 2027 модельного року — базова версія кросовера коштує від $31 985 (близько 1,46 млн грн з доставкою), а комплектації Latitude і Latitude Altitude вперше отримали адаптивний круїз-контроль у стандартному оснащенні.

Про це пише видання Motor1.

Продажі новинки вже відкриті в дилерських центрах. Початкова ціна з урахуванням доставки становить $31 985 (близько 1,46 млн грн), з яких $1995 (приблизно 91 тис. грн) припадає на транспортування автомобіля до дилера.

Вартість інших комплектацій також змінилася. Версія Limited стартує від $36 145 (близько 1,65 млн грн), а позашляхова Trailhawk — від $36 645 (близько 1,67 млн грн). Водночас Limited Altitude подешевшала порівняно з моделлю 2026 року — її ціна становить $37 140 (близько 1,69 млн грн), що на $1005 (приблизно 46 тис. грн) менше. Доплата за неї порівняно зі стандартною Limited тепер становить $995 (близько 45 тис. грн).

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Jeep Compass 2027 Фото: Jeep

Крім адаптивного круїз-контролю, комплектації Limited, Limited Altitude і Trailhawk отримали бездротову зарядку смартфонів та USB-порти для пасажирів другого ряду. У попередній моделі ці функції були доступні лише як опція або взагалі не пропонувалися.

Для цих трьох версій також передбачені додаткові пакети обладнання. Premium Lighting Group включає світлодіодні фари, задні ліхтарі та протитуманні фари. Пакет Driver Assist додає камеру кругового огляду на 360 градусів і універсальний пристрій для дистанційного керування гаражними воротами.

Jeep Compass 2027 Фото: Jeep

Усі версії Jeep Compass 2027 року оснащуються дволітровим чотирициліндровим турбодвигуном потужністю 200 к. с. і крутним моментом 221 фунт-фут (близько 300 Н·м). Виробник заявляє про найкращі у класі показники стандартної потужності, крутного моменту та максимальної буксирувальної здатності, але конкретного значення останньої не наводить.

Покупцям також запропонують чотири нові кольори кузова, які з'являться пізніше, — Ghost, Copper Shino, Goldilocks і '41. Вони доповнять наявну палітру.

Jeep Compass 2027 Фото: Jeep

2027 рік має особливе значення для моделі — назві Compass виповнюється 20 років. Водночас материнська компанія Stellantis планує випустити нове покоління кросовера на іншій платформі. Точних термінів запуску та інформації про майбутні силові установки поки немає.

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