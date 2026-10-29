BMW добавила X3 еще 44 лошадиные силы и бросила вызов Mercedes: что изменилось в автомобиле

BMW увеличила мощность кроссовера X3 M50 xDrive до 437 к. с. для 2027 модельного года. Автомобиль также получил обновленную выхлопную систему, а все версии X3 будут иметь доработанный интерьер.

Об этом пишет издание Jalopnik.

Обновленный BMW X3 M50 xDrive сохранил 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом B58, но его мощность выросла с 393 до 437 л. с. Это на 44 к. с. больше, чем у модели 2026 года.

Благодаря этому кроссовер разгоняется с места до 97 км/ч за 4,3 секунды. Если не учитывать первый фут разгона, этот показатель составляет ровно 4 секунды. Для предыдущей версии BMW заявляла 4,4 секунды. Кроме того, производитель обновил выхлопную систему, которая, по его словам, обеспечивает более глубокое и выразительное звучание двигателя.

BMW X3 M50 Фото: BMW

После увеличения мощности BMW X3 M50 приблизился к своему конкуренту Mercedes-AMG GLC 53, который развивает 443 к. с. благодаря 3,0-литровому рядном шестицилиндровому двигателю с турбонаддувом и мягкой гибридной системой. Для сравнения: Audi SQ5 развивает 362 к.с. и разгоняется до 97 км/ч за 4,6 секунды.

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Для BMW X3 M50 также будет предложен новый пакет Black Package за 3800 долларов (примерно 157 тыс. грн). Он включает черные 22-дюймовые легкосплавные диски M, черные тормозные суппорты M и эмблемы M в черно-серебристом исполнении. В отделке салона будут использованы материалы из алькантары, матовые поверхности под карбон и алюминий, серебристые накладки на пороги и руль M с иной отделкой центральной части.

BMW X3 M50 Фото: BMW

Изменения коснутся не только мощной версии. Все BMW X3 2027 модельного года получат обновление интерьера. В частности, перед сенсорным экраном появится новое мягкое покрытие, изменится простежка передней панели, а в зоне центральной консоли и дверных ручек добавят контурную подсветку. Также производитель обновит механизм открывания перчаточного ящика и установит стальные накладки на порог багажного отделения.

Стартовая цена BMW X3 M50 2027 модельного года составит 67 500 долларов (примерно 2,8 млн гривен). Кроме того, покупателям придется доплатить 1350 долларов (около 56 тыс. гривен) за доставку.

Ранее BMW представила седан 3 Series восьмого поколения.

Кроме того, автопроизводитель модернизировал BMW X3 M50 xDrive — кроссовер получил прирост мощности, а в перечне доступных опций появился пакет отделки Black Package.