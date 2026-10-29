BMW додала X3 ще 44 кінських сили і кинула виклик Mercedes: що змінилося в автівці

BMW збільшила потужність кросовера X3 M50 xDrive до 437 к. с. для 2027 модельного року. Автівка також отримала оновлену вихлопну систему, а всі версії X3 матимуть доопрацьований інтер’єр.

Про це пише видання Jalopnik.

Оновлений BMW X3 M50 xDrive зберіг 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун із турбонаддувом B58, але його потужність зросла з 393 до 437 к. с. Це на 44 к. с. більше, ніж у моделі 2026 року.

Завдяки цьому кросовер розганяється з місця до 97 км/год за 4,3 секунди. Якщо не враховувати перший фут розгону, показник становить рівно 4 секунди. Для попередньої версії BMW заявляла 4,4 секунди. Крім того, виробник оновив вихлопну систему, яка, за його словами, забезпечує глибше та виразніше звучання двигуна.

BMW X3 M50 Фото: BMW

Після збільшення потужності BMW X3 M50 наблизився до свого конкурента Mercedes-AMG GLC 53, який розвиває 443 к. с. завдяки 3,0-літровому рядному шестициліндровому двигуну з турбонаддувом і м’якою гібридною системою. Для порівняння, Audi SQ5 має 362 к. с. і розганяється до 97 км/год за 4,6 секунди.

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Для BMW X3 M50 також запропонують новий пакет Black Package за $3800 (приблизно 157 тис. грн). Він передбачає чорні 22-дюймові легкосплавні диски M, чорні гальмівні супорти M та емблеми M у чорно-сріблястому виконанні. В оздобленні салону використають матеріали з алькантари, матові поверхні під карбон та алюміній, сріблясті накладки на пороги й кермо M з іншим оздобленням центральної частини.

BMW X3 M50 Фото: BMW

Зміни торкнуться не лише потужної версії. Усі BMW X3 2027 модельного року отримають оновлення інтер’єру. Зокрема, перед сенсорним екраном з’явиться нове м’яке покриття, зміниться прострочення передньої панелі, а в зоні центральної консолі та дверних ручок додадуть контурне підсвічування. Також виробник оновить механізм відкривання рукавичкового ящика та встановить сталеві накладки на поріг багажного відділення.

Стартова ціна BMW X3 M50 2027 модельного року становитиме $67 500 (приблизно 2,8 млн грн). Додатково покупцям доведеться сплатити $1350 (близько 56 тис. грн) за доставку.

Раніше BMW представила седан 3 Series восьмого покоління.

Крім того, автовиробник модернізував BMW X3 M50 xDrive — кросовер отримав прибавку потужності, а в переліку доступних опцій з'явився пакет оформлення Black Package.