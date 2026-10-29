Audi готовит конкурента Mercedes-Benz G-Class: компания разрабатывает новый рамный внедорожник

Audi, вероятно, разрабатывает рамный внедорожник на платформе Scout Motors, который могут выпускать в США тиражом до 25 тысяч автомобилей в год. Однако компания пока не подтвердила эти планы.

Об этом сообщает издание Motor1.

Информация о возможном производстве появилась после заявления президента США Дональда Трампа о строительстве нового завода Audi стоимостью 4 млрд долларов в штате Джорджия. По данным CNBC, неназванный американский чиновник также сообщил о планах выпускать до 25 тысяч автомобилей в год на предприятии Scout в Блайтвуде, штат Южная Каролина. Часть автомобилей может быть предназначена для экспорта.

Audi Q6 e-tron Offroad Фото: Audi

Материнская компания Audi, Volkswagen Group, инвестирует 2 млрд долларов в завод в Южной Каролине, где возрождают бренд Scout, ориентированный на внедорожники с рамной конструкцией. Представители Scout Motors 24 октября заявили, что пока не располагают новой информацией для объявления. Audi также официально не подтвердила, что планирует производить автомобили на этом предприятии.

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Использование платформы Scout позволило бы Audi создать внедорожник с рамной конструкцией, которого нет в нынешнем модельном ряду бренда. Ранее компания уже демонстрировала концепт Audi Q6 e-tron offroad, который свидетельствовал о её заинтересованности в моделях для сложного бездорожья.

Audi Q6 e-tron Sportback Фото: Audi

Scout Motors представила концепты внедорожника Traveler и пикапа Terra. Изначально их демонстрировали как полностью электрические модели, однако теперь компания планирует предлагать обе версии — с электрической силовой установкой и с бензиновым генератором, который будет увеличивать запас хода.

Генеральный директор Audi Гернот Дёльнер ранее допускал расширение модельного ряда в направлении внедорожников для сложных условий. В качестве ориентиров он называл Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender. По его словам, такие автомобили продаются относительно небольшими тиражами, но приносят производителям значительный доход.

В то же время место производства будущей модели, её технические характеристики и сам факт выхода на рынок остаются неподтверждёнными.

Ранее в Харькове заметили й Audi Q8 с необычным тюнингом — на крыше возле лобового стекла кроссовера закрепили два больших чёрных рога, а решётку радиатора спереди дополнили декоративным черепом.

Тем временем американская компания Gunther Werks представила эксклюзивный Porsche 911 Turbo Brundle Edition мощностью 860 л.с. Специальную версию разработали совместно с дизайнером Чарли Брандл, посвятив её гоночной карьере её отца — бывшего пилота "Формулы-1" Мартина Брандла.