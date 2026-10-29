Audi готує конкурента Mercedes-Benz G-Class: компанія розробляє новий рамний позашляховик

Audi, ймовірно, розробляє рамний позашляховик на платформі Scout Motors, який можуть випускати у США тиражем до 25 тисяч авто на рік. Однак компанія поки не підтвердила ці плани.

Про це пише видання Motor1.

Інформація про можливе виробництво з'явилася після заяви президента США Дональда Трампа про будівництво нового заводу Audi вартістю $4 млрд у штаті Джорджія. За даними CNBC, неназваний американський посадовець також повідомив про плани випускати до 25 тисяч автомобілів на рік на підприємстві Scout у Блайтвуді, штат Південна Кароліна. Частину автівок можуть призначити для експорту.

Audi Q6 e-tron Offroad Фото: Audi

Материнська компанія Audi, Volkswagen Group, інвестує $2 млрд у завод у Південній Кароліні, де відроджують бренд Scout, орієнтований на позашляховики з рамною конструкцією. Представники Scout Motors 24 жовтня заявили, що поки не мають нової інформації для оголошення. Audi також офіційно не підтвердила, що планує виробляти автомобілі на цьому підприємстві.

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Використання платформи Scout дало б Audi змогу створити позашляховик з рамною конструкцією, якої немає в нинішньому модельному ряді бренду. Раніше компанія вже демонструвала концепт Audi Q6 e-tron offroad, що показував її зацікавленість у моделях для складного бездоріжжя.

Audi Q6 e-tron Sportback Фото: Audi

Scout Motors представила концепти позашляховика Traveler і пікапа Terra. Спочатку їх показували як повністю електричні моделі, однак тепер компанія планує пропонувати обидві версії — з електричною силовою установкою та з бензиновим генератором, який збільшуватиме запас ходу.

Генеральний директор Audi Гернот Дьольнер раніше допускав розширення модельного ряду в напрямку позашляховиків для складних умов. Серед орієнтирів він називав Mercedes-Benz G-Class і Land Rover Defender. За його словами, такі автомобілі продаються відносно невеликими тиражами, але приносять виробникам значний дохід.

Водночас місце виробництва майбутньої моделі, її технічні характеристики та сам факт виходу на ринок залишаються непідтвердженими.

Раніше в Харкові помітили Audi Q8 з незвичайним тюнінгом — на даху біля лобового скла кросовера закріпили два великі чорні роги, а решітку радіатора спереду доповнили декоративним черепом.

Тим часом американська компанія Gunther Werks представила ексклюзивний Porsche 911 Turbo Brundle Edition потужністю 860 к.с. Спеціальну версію розробили спільно з дизайнеркою Чарлі Брандл, присвятивши її гоночній кар'єрі її батька — колишнього пілота Формули-1 Мартіна Брандла.