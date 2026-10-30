28 динамиков и 875 сил: Bentley превратила электрический кроссовер в роскошный суперкар (фото)

Спустя всего лишь месяц после дебюта полностью электрического Bentley Torcal британский бренд представил специальную версию "First Edition", которая станет флагманом модельного ряда. Благодаря богатой комплектации и самой мощной электрической силовой установке в истории бренда этот внедорожник имеет все шансы привлечь поклонников бензинового Bentley Bentayga в мир роскоши без вредных выбросов.

Внешне версия First Edition отличается пакетом отделки из углеродного волокна (карбона): из него изготовлены боковые элементы переднего бампера, корпуса зеркал, боковые сплиттеры и задний диффузор. Однако самой заметной деталью экстерьера являются эксклюзивные 22-дюймовые колесные диски, окрашенные в сочетание черного цвета и оттенка "жидкое серебро" (Liquid Silver) и дополнены эмблемами Bentley, которые всегда остаются в вертикальном положении. За ними отчётливо видны тормозные суппорты цвета "графитовый серый" (Graphene Grey), пишет CarScoops.

Впечатляющая динамика и зарядка мощностью 400 кВт

С технической точки зрения новая модель повторяет версию Torcal S: она оснащена аккумулятором емкостью 113 кВт·ч, двухмоторной силовой установкой и 800-вольтовой электрической архитектурой. В режиме быстрого старта (launch control) силовая установка развивает впечатляющие 875 к.с. мощности и 1350 Нм крутящего момента. Это позволяет массивному внедорожнику разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, достигая максимальной скорости 260 км/ч. Благодаря поддержке сверхбыстрой зарядки постоянным током (DC) мощностью до 400 кВт заряд аккумулятора можно увеличить с 10% до 80% менее чем за 20 минут.

Видео дня

Роскошный салон Bentley Torcal First Edition с сиденьями Bentley Wellness Фото: Bentley

Интерьер от Mulliner: высокие технологии и бескомпромиссный комфорт

В салоне мастера бренда создали атмосферу настоящей роскоши:

Персонализация от Mulliner: покупателям предлагается на выбор две уникальные цветовые схемы интерьера и восемь дополнительных оттенков для акцентов. Также есть возможность добавить третий цвет кожи и контрастную строчку.

Материалы и отделка: вставки из глянцевого углеродного волокна (карбона), элементы из натуральной кожи и коврики с высоким ворсом.

Максимальный комфорт: передние сиденья Bentley Wellness с функциями подогрева, вентиляции и массажа, а также усовершенствованный задний диван с пакетом "Rear Comfort".

Одной из ключевых особенностей является панорамная крыша "Frosted Diamond" ("Матовый бриллиант"), выполненная из электрохромного стекла с регулируемым уровнем прозрачности. В стандартную комплектацию также входят двери с электроприводом и аудиосистема премиум-класса Naim мощностью 1780 Вт, насчитывающая 28 динамиков и поддерживающая технологию Dolby Atmos.

Цены и объемы производства

Стоимость Bentley Torcal First Edition пока не разглашается. В частности, неизвестно, будет ли эта серия лимитированной.

Напомним, что автомобиль Тони Старка из фильма "Мстители" выставили на аукцион. Несмотря на наличие незначительных косметических дефектов, всего через два дня после начала торгов цена достигла 98 500 долларов.

Кроме того, американская компания Gunther Werks создала эксклюзивный Porsche 911 Turbo Brundle Edition мощностью 860 л.с. Автомобиль был разработан совместно с дизайнером Чарли Брандл в честь гоночной карьеры её отца, бывшего пилота "Формулы-1" Мартина Брандла.