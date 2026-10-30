28 динаміків і 875 сил: Bentley перетворила електричний кросовер на розкішний суперкар (фото)

Лише через місяць після дебюту повністю електричного Bentley Torcal британський бренд представив спеціальну версію "First Edition", яка стане флагманом модельного ряду. Завдяки багатому оснащенню та найпотужнішій електричній силовій установці в історії бренду, цей позашляховик має всі шанси залучити шанувальників бензинового Bentley Bentayga до світу розкоші без шкідливих викидів.

Зовні версія First Edition вирізняється пакетом оздоблення з вуглецевого волокна (карбону): з нього виготовлені бічні елементи переднього бампера, корпуси дзеркал, бічні сплітери та задній дифузор. Проте найпомітнішою деталлю екстер’єру є ексклюзивні 22-дюймові колісні диски, пофарбовані в поєднання чорного кольору та відтінку "рідке срібло" (Liquid Silver) і доповнені емблемами Bentley, що завжди залишаються у вертикальному положенні. За ними чітко проглядаються гальмівні супорти кольору "графітовий сірий" (Graphene Grey), пише CarScoops.

Вражаюча динаміка та заряджання потужністю 400 кВт

Технічно нова модель повторює версію Torcal S: вона оснащена акумулятором ємністю 113 кВт·год, двомоторною силовою установкою та 800-вольтовою електричною архітектурою. У режимі швидкого старту (launch control) силова установка видає вражаючі 875 к.с. потужності та 1350 Нм крутного моменту. Це дозволяє масивному позашляховику розганятися від 0 до 100 км/год всього за 2,9 секунди, досягаючи максимальної швидкості 260 км/год. Завдяки підтримці надшвидкого заряджання постійним струмом (DC) потужністю до 400 кВт, заряд акумулятора можна збільшити з 10% до 80% менш ніж за 20 хвилин.

Видео дня

Розкішний салон Bentley Torcal First Edition із сидіннями Bentley Wellness Фото: Bentley

Інтер’єр від Mulliner: високі технології та безкомпромісний комфорт

У салоні майстри бренду створили атмосферу справжньої розкоші:

Персоналізація від Mulliner: Покупцям пропонуються на вибір дві унікальні колісні схеми інтер’єру та вісім додаткових відтінків для акцентів. Також є можливість додати третій колір шкіри та контрастну прострочку.

Матеріали та оздоблення: вставки з глянцевого вуглецевого волокна (карбону), елементи з натуральної шкіри та килимки з високим ворсом.

Максимальний комфорт: передні сидіння Bentley Wellness із функціями підігріву, вентиляції та масажу, а також удосконалений задній диван із пакетом "Rear Comfort".

Однією з ключових особливостей є панорамний дах "Frosted Diamond" ("Матовий діамант"), виконаний з електрохромного скла з регульованим рівнем прозорості. До стандартного оснащення також входять двері з електроприводом і аудіосистема преміумкласу Naim потужністю 1780 Вт, що налічує 28 динаміків і підтримує технологію Dolby Atmos.

Ціни та обсяги виробництва

Вартість Bentley Torcal First Edition поки що не розголошується. Зокрема, невідомо, чи буде ця серія лімітованою.

Нагадаємо, авто Тоні Старка з "Месників" виставили на аукціон. Попри наявність незначних косметичних дефектів, лише через два дні після початку торгів ціна сягнула 98 500 доларів.

Крім того, американська компанія Gunther Werks створила ексклюзивний Porsche 911 Turbo Brundle Edition потужністю 860 к.с. Автомобіль розробили спільно з дизайнеркою Чарлі Брандл на честь гоночної кар'єри її батька, колишнього пілота Формули-1 Мартіна Брандла.