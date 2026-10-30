Электрический Golf оказался под угрозой: Volkswagen приняла неожиданное решение

Volkswagen временно приостановила разработку электромобиля Golf из-за нехватки средств и необходимости сократить расходы. Компания планирует вернуться к проекту, когда сможет обеспечить необходимые инвестиции.

Как сообщает издание Motor1, об этом сообщил финансовый директор бренда Volkswagen и группы Brand Group Core Дэвид Пауэлс во время презентации финансовых результатов за первые девять месяцев года.

По его словам, автопроизводитель вынужден более тщательно определять приоритеты инвестиций на фоне сложной ситуации в бизнесе.

"Одной из конкретных мер является временная приостановка работ над будущим ID. Golf до тех пор, пока мы не сможем обеспечить необходимые инвестиции", — пояснил Пауэлс.

В то же время Volkswagen не отказывается от электрической версии модели. Однако пока неизвестно, когда инженеры смогут возобновить работу и насколько это повлияет на сроки выхода новинки.

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Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Выход электромобиля Golf и без того задерживался. Модель должна была быть построена на новой платформе SSP, предназначенной для будущих электромобилей концерна Volkswagen Group. Однако проблемы с разработкой программного обеспечения и рост затрат отложили её внедрение.

Ранее генеральный директор Volkswagen Томас Шефер отмечал, что компании не обязательно выпускать электрический Golf в 2028 году. Более реалистичным сроком он называл примерно 2030 год. Первыми автомобилями на платформе SSP, как ожидается, станут модели Audi и Porsche.

Пока выпуск электроверсии откладывается, Volkswagen продолжит развивать Golf с двигателями внутреннего сгорания, а также гибридные и подключаемые гибридные модификации. Ранее компания также признавала, что электромобили пока приносят ей меньше прибыли, чем аналогичные модели с традиционными двигателями.

Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Напомним, что Volkswagen уже выпускала электрическую версию Golf — e-Golf на базе хэтчбека седьмого поколения. Она появилась в 2014 году и оставалась в производстве до 2020 года, после чего её место занял электромобиль ID.3.

Между тем нынешний Golf восьмого поколения может получить ещё одно обновление в 2027 году. Тогда же производство модели и универсала Golf Variant планируется перенести из немецкого Вольфсбурга в мексиканскую Пуэблу. Это часть масштабной реструктуризации европейских производственных мощностей Volkswagen, направленной на сокращение расходов.

Увеличение жизненного цикла Golf может отразиться и на родственных моделях концерна — Skoda Octavia и Cupra Leon, в которых используется немало общих технических решений. В связи с пересмотром инвестиционных планов Volkswagen может отложить и обновление этих автомобилей.

Ранее мы сообщали, что автомобиль Тони Старка из фильма "Мстители" выставили на аукцион. За первые два дня торгов его стоимость достигла 98 500 долларов, несмотря на незначительные косметические дефекты.

Кроме того, американское ателье Gunther Werks представило на выставке специальную версию Porsche 911 Turbo Brundle Edition с двигателем мощностью 860 к. с. Автомобиль был разработан совместно с дизайнером Чарли Брандл и посвящён гоночной карьере её отца — бывшего пилота "Формулы-1" Мартина Брандла.