Електричний Golf опинився під загрозою: Volkswagen ухвалила несподіване рішення

Volkswagen тимчасово зупинила розробку електричного Golf через брак коштів і необхідність скоротити витрати. Компанія планує повернутися до проєкту, коли зможе забезпечити необхідні інвестиції.

Як пише видання Motor1, про це повідомив фінансовий директор бренду Volkswagen та групи Brand Group Core Девід Пауелс під час презентації фінансових результатів за перші дев'ять місяців року.

За його словами, автовиробник змушений ретельніше визначати пріоритети інвестицій на тлі складної ситуації в бізнесі.

"Одним із конкретних заходів є тимчасове призупинення робіт над майбутнім ID. Golf, доки ми не зможемо забезпечити необхідні інвестиції", — пояснив Пауелс.

Водночас Volkswagen не відмовляється від електричної версії моделі. Однак поки що невідомо, коли інженери зможуть відновити роботу та наскільки це вплине на терміни виходу новинки.

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Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Поява електричного Golf і без того затримувалася. Модель мали побудувати на новій платформі SSP, призначеній для майбутніх електромобілів концерну Volkswagen Group. Проте проблеми з розробкою програмного забезпечення та зростання витрат відтермінували її впровадження.

Раніше генеральний директор Volkswagen Томас Шефер зазначав, що компанії не обов'язково випускати електричний Golf у 2028 році. Реалістичнішим терміном він називав приблизно 2030 рік. Першими автомобілями на платформі SSP, як очікується, стануть моделі Audi та Porsche.

Поки електрична версія відкладається, Volkswagen продовжить розвивати Golf із двигунами внутрішнього згоряння, а також гібридні та підзаряджувані гібридні модифікації. Раніше компанія також визнавала, що електромобілі поки приносять їй менше прибутку, ніж аналогічні моделі з традиційними двигунами.

Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Нагадаємо, Volkswagen уже випускала електричний Golf — e-Golf на базі сьомого покоління хетчбека. Він з'явився у 2014 році та залишався у виробництві до 2020-го, після чого його місце посів електромобіль ID.3.

Тим часом нинішній Golf восьмого покоління може отримати ще одне оновлення у 2027 році. Тоді ж виробництво моделі та універсала Golf Variant планують перенести з німецького Вольфсбурга до мексиканської Пуебли. Це частина масштабної реструктуризації європейських виробничих потужностей Volkswagen, спрямованої на скорочення витрат.

Збільшення життєвого циклу Golf може позначитися й на споріднених моделях концерну — Skoda Octavia та Cupra Leon, які використовують чимало спільних технічних рішень. Через перегляд інвестиційних планів Volkswagen може відкласти й оновлення цих автомобілів.

Раніше ми повідомляли, що автомобіль Тоні Старка з фільму "Месники" виставили на аукціон. За перші два дні торгів його вартість сягнула 98 500 доларів, попри незначні косметичні дефекти.

Крім того, американське ательє Gunther Werks показало особливу версію Porsche 911 Turbo Brundle Edition із двигуном потужністю 860 к. с. Автомобіль розробили спільно з дизайнеркою Чарлі Брандл, присвятивши його гоночній кар'єрі її батька — колишнього пілота Формули-1 Мартіна Брандла.