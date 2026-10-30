Более 1300 сил и полный привод: Honda готовит невиданный внедорожник для гонок

Honda разработала гоночный пикап Passport Baja Spec с гибридной силовой установкой мощностью более 1300 л. с. Он станет первым гибридным автомобилем в высшем классе Trophy Truck чемпионата SCORE World Desert Championship.

Об этом пишет издание Autoblog.

Новинку разработала американская гоночная команда Honda Racing Corporation USA (HRC US) совместно с компанией Mason Motorsports. За руль автомобиля сядет двукратный победитель гонок Baja 1000 Брайс Мензис. Дебют в соревнованиях запланирован на гонках Baja 500, которые состоятся 2–6 июня 2027 года.

Passport Baja Spec — это не серийный внедорожник с дополнительным спортивным оборудованием. Автомобиль получил специальное гоночное шасси, среднемоторную компоновку и полный привод. От обычной Honda Passport у него остались в основном название и внешний вид.

Гибридная установка развивает мощность более 1300 к. с.

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Honda Passport Baja Spec Фото: Honda

Основой силовой установки стал 2,4-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Он работает в сочетании с 800-вольтовой гибридной системой. Двигатель был создан на основе агрегата, который используется в гоночном прототипе Acura ARX-06 GTP. Этот автомобиль уже одерживал победы в гонках на выносливость в Дейтоне и Себринге.

По данным Honda, суммарная мощность гибридной системы превышает показатели атмосферных 9-литровых двигателей V8, которые устанавливаются на ведущие гоночные грузовики класса Trophy Truck.

Аккумуляторная батарея использует плоские элементы предыдущего поколения, аналогичные тем, что применялись в "Формуле-1". Их разместили в легком корпусе из углеродного волокна. Разработкой и изготовлением батареи занимались инженеры HRC в Калифорнии.

В то же время Honda пока не раскрыла емкость аккумулятора, мощность электродвигателя, суммарный крутящий момент и массу автомобиля.

Специальная трансмиссия и подвеска для гонок в пустыне

Пятиступенчатая трансмиссия Masomatic от Mason Motorsports расположена перед двигателем. Её конструкция обеспечивает передачу мощности на все четыре колеса с помощью специальной системы валов и редукторов. Такая компоновка помогает увеличить дорожный просвет и позволяет настраивать углы установки задних колес.

Автомобиль построен на шасси Mason Gen 2 AWD, которое было адаптировано для гибридной силовой установки. За торможение отвечает электронная тормозная система с проводным управлением, а за сцепление с поверхностью — адаптивная система контроля тяги.

Honda Passport Baja Spec Фото: Honda

Управление двигателем, шасси и распределением энергии координирует собственное программное обеспечение HRC. Оно позволяет настраивать поведение автомобиля в зависимости от водителя, маршрута и условий гонки.

Подвеска оснащена по двум амортизаторам FOX Racing на каждом колесе. Для движения по сложному бездорожью также предусмотрены шины Toyo. Точные показатели хода подвески производитель пока не обнародовал.

Honda Passport Baja Spec Фото: Honda

Кузов изготовлен из углеродного волокна. При его разработке компания Honda использовала компьютерное моделирование воздушных потоков. Специальные каналы за передними колесами и воздуховоды в кабине направляют воздух к заднему радиатору, а выхлопные отверстия за кабиной оснащены аэродинамическими элементами. Это должно улучшить охлаждение, устойчивость и эффективность автомобиля.

Honda готовится к дебюту на Baja 500

Гонная история Honda в пустыне насчитывает 22 общие победы на Baja 1000, одержанные на мотоциклах. Отдельно четырехколесная гоночная программа компании с 2015 года завоевала 17 побед в различных классах, в том числе четыре на Baja 1000 и пять на Baja 500.

Honda Passport Baja Spec Фото: Honda

С новой моделью Passport Baja Spec производитель планирует побороться уже за общее первенство в гонке Baja 1000.

Публичная премьера автомобиля состоится на выставке SEMA, которая пройдет 3–6 ноября 2026 года. После этого Honda будет готовить его к первому гоночному старту в 2027 году.

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