Понад 1300 сил і повний привод: Honda готує небачений позашляховик для перегонів

Honda розробила гоночний пікап Passport Baja Spec з гібридною силовою установкою потужністю понад 1300 к. с. Він стане першим гібридним автомобілем у найвищому класі Trophy Truck чемпіонату SCORE World Desert Championship.

Про це пише видання Autoblog.

Новинку створила американська гоночна команда Honda Racing Corporation USA (HRC US) спільно з компанією Mason Motorsports. За кермо автомобіля сяде дворазовий переможець перегонів Baja 1000 Брайс Мензіс. Дебют у змаганнях запланований на Baja 500, які відбудуться 2–6 червня 2027 року.

Passport Baja Spec не є серійним позашляховиком із додатковим спортивним обладнанням. Автомобіль отримав спеціальне гоночне шасі, середньомоторне компонування та повний привод. Від звичайного Honda Passport йому дісталися переважно назва та зовнішній дизайн.

Гібридна установка розвиває понад 1300 к. с.

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Honda Passport Baja Spec Фото: Honda

Основою силової установки став 2,4-літровий V6 із подвійним турбонаддувом. Він працює разом із 800-вольтовою гібридною системою. Двигун створили на основі агрегату, який використовують у гоночному прототипі Acura ARX-06 GTP. Цей автомобіль уже здобував перемоги у витривалих перегонах у Дейтоні та Себрінгу.

За даними Honda, сумарна потужність гібридної системи перевищує показники атмосферних 9-літрових V8, які встановлюють на провідні гоночні вантажівки класу Trophy Truck.

Акумуляторна батарея використовує пласкі елементи попереднього покоління, подібні до тих, що застосовували у Формулі-1. Їх розмістили в легкому корпусі з вуглецевого волокна. Розробкою та виготовленням батареї займалися інженери HRC у Каліфорнії.

Водночас Honda поки не розкрила ємність акумулятора, потужність електродвигуна, сумарний крутний момент і масу автомобіля.

Спеціальна трансмісія та підвіска для перегонів у пустелі

П'ятиступенева трансмісія Masomatic від Mason Motorsports розташована перед двигуном. Її конструкція передає потужність на всі чотири колеса за допомогою спеціальної системи валів і редукторів. Таке компонування допомагає збільшити дорожній просвіт і дає змогу налаштовувати кути встановлення задніх коліс.

Автомобіль побудований на шасі Mason Gen 2 AWD, яке адаптували під гібридну силову установку. За уповільнення відповідає електронна гальмівна система з керуванням по дротах, а за зчеплення з поверхнею — адаптивна система контролю тяги.

Honda Passport Baja Spec Фото: Honda

Керування двигуном, шасі та розподілом енергії координує власне програмне забезпечення HRC. Воно дає змогу налаштовувати поведінку автомобіля залежно від водія, маршруту та умов перегонів.

Підвіска отримала по два амортизатори FOX Racing на кожному колесі. Для руху складним бездоріжжям також передбачені шини Toyo. Точні показники ходу підвіски виробник поки не оприлюднив.

Honda Passport Baja Spec Фото: Honda

Кузов виготовлений із вуглецевого волокна. Під час його розробки Honda використовувала комп'ютерне моделювання повітряних потоків. Спеціальні канали за передніми колесами та повітроводи в кабіні спрямовують повітря до заднього радіатора, а вихлопні отвори за кабіною мають аеродинамічні елементи. Це повинно покращити охолодження, стабільність і ефективність автомобіля.

Honda готується до дебюту на Baja 500

Гоночна історія Honda в пустелі налічує 22 загальні перемоги на Baja 1000, здобуті на мотоциклах. Окремо чотириколісна гоночна програма компанії з 2015 року виборола 17 перемог у різних класах, зокрема чотири на Baja 1000 і п'ять на Baja 500.

Honda Passport Baja Spec Фото: Honda

З новим Passport Baja Spec виробник планує поборотися вже за загальну перемогу в Baja 1000.

Публічну прем'єру автомобіля проведуть на виставці SEMA, яка відбудеться 3–6 листопада 2026 року. Після цього Honda готуватиме його до першого гоночного старту у 2027 році.

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